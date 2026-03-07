野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は6日（日本時間7日）、米マイアミのローンデポ・パークでドミニカ共和国がニカラグアと対戦。12－3の大勝で初戦を飾った。

試合前には、スター軍団の中心選手フアン・ソト外野手（メッツ）とブラディミール・ゲレーロJr.内野手（ブルージェイズ）、フェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）が揃って会見に登場。大谷翔平投手（ドジャース）を巡るソトの思わぬ行動に、ゲレーロJr.とタティスJr.が笑いを堪える一幕があった。

■大谷翔平をCM起用の人気商品にご立腹？

第6回WBC初戦となったドミニカ共和国は同日、ニカラグアに12－3で大勝。試合序盤こそリードを奪われたものの、フリオ・ロドリゲス外野手（マリナーズ）の適時打で追いつき、ジュニア・カミネロ内野手（レイズ）の2ランで勝ち越し。終盤にも集中打で得点を重ね、相手投手陣を圧倒した。

試合前には、チームの中心的存在のソトにゲレーロJr.とタティスJr.がメディアの会見に応じたが、並べられた日本製のお茶が気になる様子。3人の中央に座ったソトが突然「お～いお茶」のペットボトルを掴むと、3本とも床に下ろし隠してしまった。ドジャースの大谷がCM起用されている人気商品で、タティスJr.は手で顔を覆い笑いを堪え切れない様子。事情を知ってか知らずか、ゲレーロJr.は一瞬呆気にとられた表情をしていたが、思わず釣られて笑顔を見せていた。

試合は“大谷”を視界から退けたソトが痛恨の勝ち越しエラーを許したものの、タティスJr.と揃って2安打をマーク。ゲレーロJr.も3打点の活躍で逆転勝利を飾った。順当に勝ち進めば、日本代表「侍ジャパン」とは準決勝以降に対戦すると見られる。

