◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

ＷＢＣ米国代表のブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）が６日（日本時間７日）、ブラジルとの開幕戦を前に、Ｔ・スクバル投手（タイガース）とともに公式会見に出席した。大会に向け、ハーパーは「これ以上のものはないね。再び胸に国のカラーを付けてプレーできることに本当にワクワクしている。アマチュア時代にも代表としてプレーしたし、またこうしてできることが本当にうれしい。これから一緒にプレーする仲間たちとプレーできるのも楽しみ。雰囲気もかなり良いものになると思う。特にここアメリカでやるわけだからね」と決意を込めた。

ハーパーは、アマチュア時代から米国代表としてプレーした経験がある。メキシコとベネズエラの２か国に遠征したといい、「ダッグアウトの上では、鳴り物やボトル、ベルやホイッスルなんかが鳴っていて、すごく独特の雰囲気だった。本当に楽しかったですね。アメリカ代表の選手たちに聞けば、多くの人が『人生で最高の経験の一つだった』と言うと思うよ」。さらに、今大会にドミニカ共和国代表として出場するＭ・マチャド（パドレス）も当時は同じメンバーで、１７年前のＵ―１８でも共闘。ハーパーは「ある夜、夜中の２時くらいに２人で街を歩いていて、屋台でハムとチーズのクロワッサンを買ったんだ。それで怒られたけど（笑）。でも、外に出ていろいろな文化を見たり、人々がどんな環境から来ているのかを知ることができたりして、本当に素晴らしい経験だった。かなり特別な時間だったね」と懐かしんだ。