今夜ついに真犯人が明らかに！『ぜんぶ、あなたのためだから』大波乱のクライマックスへ

主演・藤井流星、共演・七五三掛龍也の初共演タッグによるラブサスペンスドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本日3月7日（土）放送の第9話では、再び執り行われる“地獄の結婚式”でついに真犯人が明らかになる。

前回の第8話では、和臣（藤井流星）は睡眠導入剤の所持を証拠に、沙也香の母・香（松下由樹）を犯人だと断定。真相を知らない沙也香（井桁弘恵）のために穏便に事を済ませ、2人は幸せな結婚生活を再スタートさせた。

サスペンス展開が続いていたなかで訪れた夫婦の幸せいっぱいのデート、そして「俺は一生をかけてお前を愛し続ける」とあらためて誓う和臣。しかし、和臣＆沙也香夫妻をまたも地獄のループが襲うことに。

2度目の結婚式では、沙也香のために「バイオリンの演奏はさせない」――そう決めたはずが、再び“毒親”香が登場。無理矢理にでも沙也香にバイオリンを演奏させようとする香にSNSも騒然となった。

そして明らかになった沙也香の黒い過去。

沙也香が中学時代に万引きで捕まったこと、同級生をいじめていたこと、知られざる過去を耳にした桜庭（七五三掛龍也）はただただ絶句…。

コンカフェバイト時代の男絡み、誠との関わりをはじめとするマッチングアプリでの男漁りなど、清楚な印象を覆す衝撃の事実が次々と明かされ、沙也香の新たな裏の顔にSNSでも衝撃を受けた反応が寄せられた。

◆再び執り行われる“地獄の結婚式”

迎える今回の第9話では、地獄の結婚披露宴が再び執り行われようとするなか、“親友”の仮面を被った偽善者たちが再集結する。

親友を裏切って夫を誘惑するスピリチュアル女に、偽善に満ちたマウント女、妻とはマッチングアプリで知り合っていた男――裏の顔を暴かれた疑惑まみれの親友たちに加え、呼んでいないはずの毒親・香までが披露宴に襲来。

さらには、桜庭の「犯人、別の人物かもしれません」という和臣への進言が、本当のこととなり…。

修羅場へのカウントダウンは、いよいよ最終局面へ。第1話で沙也香が血を吐いて倒れた真相が、ついに明かされる。

そして再び汚されることになる純白のウエディングドレス――突きつけられる衝撃の真実とは？