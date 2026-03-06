¡Ú¤¢¤Î¿Í¤Î¤Ë¤ã¤ó¤³♡LOVE¡ÛÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤µ¤ó¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¯¤ó¡õ¥·¥ó¥Ð¤¯¤ó¡Ö·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢2É¤¤ÏÎÉ¤ÁêËÀ¤Ë¡×
2026Ç¯2·î20ÆüÈ¯Çä¤ÎananÆÃÊÌÊÔ½¸¤Î¥à¥Ã¥¯¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³♡LOVE ¤â¤Õ¤â¤ÕÂçËºî¡Ù¤«¤é¡¢ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤µ¤ó¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¯¤ó¡õ¥·¥ó¥Ð¤¯¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â
¥·¥ó¥Ð¤¯¤ó¡Ê²¼¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤Ï±Ç²è¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤«¤é¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¯¤ó¡Ê¾å¡Ë¤Ï¡Ø¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥«¥ê¥Ó¥¢¥ó¡Ù¤«¤éÌ¿Ì¾¡£¡ÖÃË¤Î»Ò¤À¤«¤é¶¯¤½¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤Æ·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
2É¤¤Î°¦ÇÀìÍÑ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤ÎÇ¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤µ¤ó¡£
¡Ö»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¥Ú¥ë¥·¥ãÇ¤¬²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥¯¡¼¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÇ¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¡²¬¤«¤é¾åµþ¸å¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Ï¡¢Ç¤¬¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ç¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢Åö»þ¤ÏÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤ÉÃÏÊý±óÀ¬¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤â¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤Ë¤â¾¯¤·Í¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿º¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬Ä¹ÌÓ¤Î¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¤Î¥·¥ó¥Ð¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¸¸å2¤«·î¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÌÓ¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥Ð¤ò¸«¤Æ¡¢¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Ç°´ê¤À¤Ã¤¿Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î2¡Á3¤«·î¸å¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ï¼ä¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¥é¥¬¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£¼Â²È¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤ÈÄ¹ÌÓ¼ï¤ÎÇ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤â¤Ã¤Õ¤â¤Õ¤ÎÇ¤Ë¤Ä¤¤¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ½é¤Ï¾¯¤··Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÒÇÆ±»Î¤Î2É¤¤Ï¤¹¤°¤ËÃçÎÉ¤·¤Ë¡£¾¯¤·¤À¤±ÀèÇÚ¤Î¥·¥ó¥Ð¤¯¤ó¤¬¡¢Åö½é¥±¡¼¥¸¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿ÄïÊ¬¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¯¤ó¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¯¤ó¤Ï¡ÖÄÞÀÚ¤ê¤¹¤ë¤è¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¼«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ð¤Ï»ä¤ÎÉ¨¤Î¾å¤ËÍè¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ÈÍ·¤ÖÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤½¤ì¤Ï¼ä¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤â¥·¥ó¥Ð¤â¡¢»ä¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤ËÍè¤Æ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤Þ¤ËÍ¥¤·¤¯¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ìÇ¤Î¥·¥ó¥Ð¤¯¤ó¡¢´Å¤¨¤óË·¤Ç¿Í²û¤³¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¯¤ó¡£¤¹¤Ã¤«¤êÎÉ¤ÁêËÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿2É¤¤â¤â¤Ï¤ä6ºÐ¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¼«¿È¤â½Ð»º¤ò·Ð¸³¤·¡¢²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç¤Ø¤Î»×¤¤¤â¾¯¤·ÊÑ²½¤¬¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤Î»þ´Ö¤¬°ÊÁ°¤Û¤É¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤»¤¤¤«¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Ä´»Ò¤òÊø¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä¤Ë¤â¥·¥ó¥Ð¤È¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤â·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤À¤±¤Ç»ä¤Ï¹¬¤»¡£º£¤Ï¡¢¿´¤«¤é¤½¤¦»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê
¤¿¤Ê¤«¡¦¤ì¤¤¤Ê
1989Ç¯11·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£2003Ç¯1·î¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î6´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£'13Ç¯5·î¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¡£'15Ç¯7·î¤«¤éLoVendo§Á¡Ê¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£'19Ç¯7·î¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤Þ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤³¤Ê¤¹¡£¸½ºß¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Û¤«Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¡£@tanakareina.lovendor¡¡ÇÍÑInstagram
information¥à¥Ã¥¯¡ØananÆÃÊÌÊÔ½¸ ¤Ë¤ã¤ó¤³♡LOVE ¤â¤Õ¤â¤ÕÂçËºî¡Ù
Ç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¿´¤Ë¤â¤Ë¤ã¤ó¤³°¦¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÎÇ¤À¤é¤±¥à¥Ã¥¯¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìºý¡£ËÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Î¥à¥Ã¥¯¤¬½é½Ð¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¢Ê¸¡¦Ìî¿¬ÏÂÂå
ananÆÃÊÌÊÔ½¸¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤³♡LOVE ¤â¤Õ¤â¤ÕÂçËºî¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î20ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê