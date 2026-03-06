双子ママ・ヘラヘラ三銃士ありしゃん、夫の“飲み会問題”に本音 視聴者から共感＆称賛の声多数「リアルすぎて」「よくぞ言ってくれた」
【モデルプレス＝2026/03/06】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが3月5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫との夫婦関係について本音を明かし、反響を呼んでいる。
【写真】人気女性YouTuber、夫・双子の子どもとの4ショット
動画では、夫の“連日の飲み会”をめぐり、育児との両立について率直な思いを吐露。ありしゃんは「毎日飲みに行かれると、家のことや育児が全部こっちになる」と、ワンオペ育児の大変さを語った。また、子どもがいる家庭においての生活バランスについても言及。「独身の時と同じ生活はできないと思う」とし、家族との時間や責任について夫婦での価値観の違いを率直に話し合う様子が映されている。
一方で、夫側の立場として、仕事上の付き合いや飲み会文化についての考えも紹介。夫婦それぞれの価値観の違いについて議論が交わされる場面もあった。
最後には、夫婦関係を円滑にするためには「ルールやバランスを決めることも大事」とまとめ、リアルな夫婦のやり取りに「リアルすぎて共感しかない」「夫婦の問題って本当に難しい」「ちゃんと話し合うの大事」など、さまざまな意見が集まっている。また、夫の飲み会問題に「よくぞ言ってくれた！」とママ視聴者から称賛の声も寄せられた。
ありしゃんは、2024年12月に一般男性との結婚と双子の妊娠を発表。2025年6月4日に帝王切開で男女の双子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
