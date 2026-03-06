直球質問を投げかける激しい動揺ぶり、気まずい雰囲気のまま2人きりに…『ラブパワーキングダム2』第4話
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第4話が4日に配信された。
『ラブパワーキングダム2』場面カット (C)AbemaTV,Inc.
○「戻りたい……あの頃に」
第4話では、前回「2ndモテVOTE」で1位となった暫定キングの格闘家・たいじゅと暫定クイーンのタレント・かのに、相手を指名して2人きりの時間を過ごせる「特別なデート権」が与えられた。
これまで元AKB48でモデル兼女優・まりやと距離を縮めてきたたいじゅだが、戦略的な理由からあえてタレント兼レースクイーン・もえを指名。たいじゅの想定外の選択にまりやも表情にかげりを見せる。
たいじゅともえは、薄暗い個室スパで水着姿になりお互いの体に泥パックを塗り合うマッサージや、キャンドルが灯るワイン風呂での混浴、そして密室シャワーでの濃厚なキスなど、過激すぎる時間を過ごしたが、デートから戻ったたいじゅは、メンバーからの「何してたの?」との追及にデートの内容をふんわり説明。複雑な表情で迎えたまりやは「どこまで触ったの?」と直球の質問を投げかけるなど、激しく動揺を見せた。
その後、気まずい雰囲気のまま2ショットになり、まりやは「私がたいじゅくんいいなと思ったのが、好きに動いてるなって感じがして、そこが好きだった理由」と告げる。まりやの壁を感じさせる態度に、「絶対次は一緒にデートしたい」「戻りたい……あの頃に」と後悔をにじませるたいじゅだが、まりやの心は急速に冷めていき……。
【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
