グラビアタレントの清水あいりが、自身の結婚観を大きく変えたタレント・壇蜜の言葉を明かした。

【映像】清水あいりの夫の情報

3月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

番組内の人気企画「“本音はベッドの上で”女子会編」に出演した清水は、2024年7月に結婚した現在の生活について言及した。現在も夫とは同棲せず「週末婚」という形をとっているといい、その背景には自身の生い立ちが深く関わっているという。「家庭環境が結構複雑な方だったから、結婚＝地獄みたいなイメージがちっちゃい時からあった」と、本来は結婚にネガティブな感情を抱いていたことを明かした。

そんな清水の背中を押したのは、壇蜜が結婚時に残したある言葉だった。清水は「『1人で生きられないから結婚するのではなく、1人で生きられる自信がついたから、結婚してもいいと思った』みたいなことをおっしゃっているのを見て、あ、この考え方だったら私でもできるかもって思えた」と回顧。自立した個人としてパートナーと向き合うという考え方が、結婚への恐怖を払拭したという。