¡Ô¡È´é¤¬ÉÝ¤¤¡É¤Î°õ¾Ý¤¬·ãÊÑ¡Õ¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×ÃæÆ»¡¦³¬ÌÔ´´»öÄ¹¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤Ë¥Í¥Ã¥È¶Ã¤¤ÎÀ¼
Àè¤Î½°±¡Áª¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢2·î13Æü¤Ë¼¹¹ÔÉô¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯1¥«·î¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾®Àî½ßÌé»á¡Ê54¡Ë¤È¤È¤â¤ËÂåÉ½Áª¤òÀï¤Ã¤¿³¬ÌÔ»á¡Ê59¡Ë¤Ï¡¢´´»öÄ¹¤Î¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿¡£º¤Æñ¤òÈ¼¤¦ÅÞ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢³¬»á¤Ë¤â¡È¤¢¤ëÊÑ²½¡É¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÙ¤¤¥á¥¿¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¥á¥¬¥Í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³¬»á¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎÅª¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¡¢¡ÈÉÝ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤âÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤µ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
Â©»Ò¤«¤é¤â¡¢³¬»á¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£
¡Ö³¬»á¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë³¬À²µª¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£¡Ç24Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØJJ¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ø#¹ñÌ±ÅªÈà»á¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë»Ä¤ë¤Û¤É¤Î´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀ²µª¤µ¤ó¤¬2·î15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿³¬»á¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¸ø³«È¿¾Ê²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Éã¿Æ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡ÈÈý¤òÇ»¤¯¤·¤¿¤êÈ©¤ò¾Æ¤¯¤ÈÇÆµ¤¤¬¾å¤¬¤ë¡É¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÀ²µª¤µ¤ó¤âÆ±°Õ¡£¡È¥á¥Ç¥£¥¢±Ç¤¨¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡É¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÊWEB¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³¬»á¤Î¡ÈÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3·î1Æü¤Î¡ØÆüÍËÆ¤ÏÀ¡Ù¡ÊNHK¡Ë½Ð±é»þ¤Î»Ñ¤ä¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿³¬»á¤Î¶á±Æ¤ËX¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô³¬¤µ¤ó¡¢¥á¥¬¥ÍÊÑ¤¨¤¿¤Ê¤¢¡£¡Õ
¡Ô³¬¤µ¤ó¡¢´ã¶ÀÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£½À¤é¤«¤¤´¶¤¸¡£È±·¿¤âÀ°¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¤¤¤´¶¤¸¡Õ
¡Ô³¬¤µ¤ó¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤¿¤ó¤À¤Í¡£ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¡£¡Õ
¡Ô³¬¤µ¤ó¤Î¿·¤·¤¤¥á¥¬¥Í¡¡É½¾ð¤¬ÌÀ¤ë¤¯½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡¡»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡Õ
¡ÔËÜ¶Ú¤È¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¬¤µ¤ó¤ÎNEW´ã¶À¤Ï¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î¥á¥¬¥Í¤«¤é¡¢²¹ÏÂ¤Ê°õ¾Ý¤Î´Ý±ï¥á¥¬¥Í¤ËÊÑ¤¨¤¿³¬»á¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¡È½õ¸À¡É¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤Æþ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö³¬¤µ¤ó¤Ï´é¤Î·Á¤¬ÌÌÄ¹¤Ê¤Î¤Ç¥¹¥¯¥¨¥¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿ÍÁê¤¬¥¥Ä¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¿·Ä´¤·¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥«¥é¡¼¤Î´Ý±ï¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î¥á¥¬¥Í¤Ï¡¢·Á¤â¿§¤â¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Çö¤¤Èý¤â¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤ÏÀ®¸ù¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
³¬»á¤ÎÊ·°Ïµ¤°ìÊÑ¤Ç¡¢ÅÞ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â°ì¿·¡©