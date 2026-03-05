「AIでできた人ですか」大谷翔平の“ヤバすぎる人格”に韓国人が言葉を失う3つの理由
東大博士課程の韓国人パクくんが、自身のYouTubeチャンネルで「大谷翔平さんの『これ』に韓国人が言葉を失う3つの理由」と題した動画を公開。野球の実力もさることながら、その人間性がなぜ韓国で熱狂的に支持されるのか、韓国人の視点から3つの理由を挙げて解説した。
パクくん氏はまず、大谷選手がスキャンダルと無縁である点を指摘。韓国では有名人が一度スキャンダルを起こすと「ネット民がプロの探偵みたいな勢いで掘り起こす」文化があるという。しかし、大谷選手は夜遊びや泥酔、政治発言、不倫、賭博といったスキャンダルが一切なく、その徹底した自己管理は「無欠点すぎて逆に怖い」「AIでできた人ですか」と評されるほどだと語る。不祥事が少なくない韓国プロ野球界との対比から、「この人だけは裏切らない、そう思わせてくれる存在」として、絶大な信頼を得ていると分析した。
次に挙げたのは「努力を努力っぽく見せない」姿勢だ。パクくん氏は、多くの人が努力をアピールしたくなるものだと前置きしつつ、大谷選手は膨大な努力をしながらもそれをひけらかさないと説明。高校2年生の時に作成した目標達成シート（マンダラチャート）が韓国でも話題になったことに触れ、短期的な成果を求める風潮がある韓国において、長期的な視点で地道な努力を続ける姿が「マジで刺さりますね」と感銘を語った。
最後に「謙虚さの鬼」である点を強調。2015年の日韓戦で好投しながらチームが逆転負けを喫した際、悔しさを見せずに「韓国は素晴らしい団結力を見せた。それが結果につながった」と相手チームを称賛したエピソードを紹介。この「強いのに偉そうじゃない」態度は韓国でも神対応として語り継がれており、彼の人間的な器の大きさを示しているとした。パクくん氏は、大谷選手は国籍に関係なく「謙虚な人間は美しいという感覚は絶対に共通している」ことを教えてくれる存在だと締めくくった。
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。