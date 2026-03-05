お笑いコンビ・たくろうが５日、東京・烏森神社で映画「ＴＨＥ ＣＲＯＷ」（６日全国公開、ルバート・サンダース監督）大ヒット祈願イベントに出席した。

１９９４年に公開され、カルト的人気を誇る映画「クロウ／飛翔伝説」リブート作。たくろうの２人は、映画に出てくる登場人物にふんして登場。「眼鏡のパーマきむらバンドと不死身のダークヒーロー赤木です」と漫才のつかみを使ったあいさつで盛り上げた。

映画のイベントに出演することが初めてで、きむらは「テレビとかでよく見ていたものに、我々が選んでいただけるというのは非常に光栄です」と感謝。赤木裕も「こんなに化粧をしていただけて光栄です」と笑顔を見せた。

今回、映画のタイトルと自身のコンビ名の「た“くろう”」がかぶっている縁から出演が決まった。このことにちなみ、４月から東京進出で、苦労しそうなことを問われるときむらは「人と会うことに苦労しそう」と懸念。「大阪は基本的に芸人が近場で住んでるんで、会うのがすごい楽なんですけど、東京で離れて住んでいるから、人と集まるのに苦労するかなと思います。打ち上げの場所もどうすんねんとかもあるんじゃないかな」と大阪との違いを明かした。

一方の赤木は「物価」と回答。引っ越し先の家賃が現在の約５倍になることも明かし、「（家賃が）いくらで安定するかとか全然分からない。１年間どれぐらい（の給料）でやらせていただくのか、先になんとなく教えてほしい。（給料の）最低保証みたいな制度があれば…」と心配そうに語った。