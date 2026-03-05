【開幕】Amazon 新生活セールで人気のインスタント麺が最大40%OFFに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが2026年3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、「明星 ロカボNOODLES こってり醤油」や「ブタメン とんこつ味」などのインスタント麺をご紹介。手軽に美味しい夜食や、糖質を気にする人にぴったりの商品が揃っています。人気商品は早めに売り切れることもあるので、見逃さないようにしましょう。

→Amazon「インスタント麺」はこちら

→ 「Amazon新生活セール」はこちら

低糖質で200Kcal未満の「明星 ロカボNOODLES 濃厚鶏白湯」


明星

ロカボ 明星 ロカボNOODLES 濃厚鶏白湯[188kcal、糖質30%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]

2,449円 → 1,714円（30%オフ）

2,449円 → 1,714円(30%オフ)



夜食として食べたくなる味。「ブタメン とんこつ味」


ブタメン

【公式】ブタメン とんこつ味 35g×15個 | 夜食 カップラーメン ミニカップ麺 小腹 インスタント アウトドアにも ローリングストック 大人買い おやつカンパニー

1,588円 → 1,212円（24%オフ）

1,588円 → 1,212円(24%オフ)



食欲をそそるスパイシーな味わい。「ブタメン カレーラーメン」


ブタメン

おやつカンパニー カップブタメンしょうゆ 31g×15個 【公式】ブタメン カレーラーメン 35g×15個 | カップラーメン ミニ カップ麺 小腹 夜食 インスタント アウトドアにも ローリングストック 大人買い おやつカンパニー

1,588円 → 1,176円（26%オフ）

1,588円 → 1,176円(26%オフ)



鶏ガラも醤油とんこつも。「マルちゃん 麺づくり」6種×2食セット


マルちゃん

マルちゃん 麺づくり カラフル6種セット ( 計12個 / 6種 ) カップ麺 詰め合わせ ( 醤油・味噌・豚骨・塩・担々麺・醤油とんこつ ) 食べ比べ 箱買い カップラーメン 東洋水産

2,737円 → 2,052円（25%オフ）

2,737円 → 2,052円(25%オフ)



濃厚な風味と食べ応え。「マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨」


マルちゃん

マルちゃんZUBAAAN! マルちゃん マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨 3食パック 130g×3食パック×9個

4,199円 → 3,150円（25%オフ）

4,199円 → 3,150円(25%オフ)



お弁当のお供にもぴったりな「マルちゃん 緑のまめたぬき天そば」


マルちゃん

マルちゃん 緑のまめたぬき天そば 東 ( 45g×12個 / ミニサイズ ) カップ麺 そば ( 天揚げ/ 小えび天 ) まめサイズ (関東風だし / カップ ) 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ

1,445円 → 1,024円（29%オフ）

1,445円 → 1,024円(29%オフ)



ちょっとした間食にも。「マルちゃん 赤いまめきつねうどん」


マルちゃん

マルちゃん 赤いきつねうどん マルちゃん 赤いまめきつねうどん ( 41g×12個 / ミニサイズ ) カップ麺 うどん ( あげ 入り / 関東風だし ) カップうどん まめサイズ 箱買い 東洋水産

1,840円 → 1,098円（40%オフ）

1,840円 → 1,098円(40%オフ)



コクのあるつゆがおいしい。「マルちゃん あじわい豚汁うどん」


マルちゃん

マルちゃん マルちゃん あじわい豚汁うどん ( 109g×12個 ) カップ麺 うどん ( 豚汁 / コシ /太麺 ) カップうどん 6種の具材 ( 豚肉 / 生姜 ) 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ

3,059円 → 1,862円（39%オフ）

3,059円 → 1,862円(39%オフ)



栄養とおいしさがひとつに。簡単調理できる本格的な欧風カレー


完全メシ

【完全メシ】日清食品 カレーメシ 欧風カレー 6食セット たんぱく質 食物繊維 ビタミン 鉄 PFCバランス

2,316円 → 1,932円（17%オフ）

2,316円 → 1,932円(17%オフ)



栄養とおいしさの完全なバランスを追求した「日清食品 ハヤシメシ デミグラス」


完全メシ

【完全メシ】日清食品 ハヤシメシ デミグラス 6食セット たんぱく質 PFCバランス 食物繊維

2,933円 → 1,932円（34%オフ）

2,933円 → 1,932円(34%オフ)



完全メシから人気の韓国メニューが登場「日清食品 韓国風 旨辛メシ ユッケジャン」


完全メシ

【完全メシ】日清食品 韓国風 旨辛メシ ユッケジャン 6食セット たんぱく質 PFCバランス 食物繊維

2,190円 → 1,932円（12%オフ）

2,190円 → 1,932円(12%オフ)



塩だれ味でこってり旨い。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」12個


明星

明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味[12個入、カップ麺、焼きそば、いっぺん食べたらやめられない、マヨビーム、ごま油とガーリックで旨さ無限！、130g]

2,200円 → 1,620円（26%オフ）

2,200円 → 1,620円(26%オフ)



からしの刺激がアクセント。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」


明星

明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛[12個入、カップ麺、旨さ鉄板の香ばしさ！、からしマヨ、175g

3,512円 → 2,777円（21%オフ）

3,512円 → 2,777円(21%オフ)



食欲そそる香り。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味」


明星

明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味[12個入、カップ麺、焼きそば、いっぺん食べたらやめられない、マヨビーム、醤油だれと明太子マヨであと引く旨さ！、127g]

3,059円 → 1,877円（39%オフ）

3,059円 → 1,877円(39%オフ)



低糖質なのにしっかりうまい。「明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば」


明星

明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば[281kcal、糖質25%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]

2,700円 → 2,273円（16%オフ）

2,700円 → 2,273円(16%オフ)



その他のおすすめ商品


サッポロ一番

サッポロ一番 NOODLE サッポロ一番 塩らーめん 100g×10食

1,469円 → 1,053円（28%オフ）

1,469円 → 1,053円(28%オフ)


チキンラーメン

日清 チキンラーメン 日清 チキンラーメン 5食P

599円 → 454円（24%オフ）

599円 → 454円(24%オフ)


ZENB

【 糖質オフの豆100%麺 】 ZENB 丸麺 ゼンブ ヌードル そば パスタ ラーメン (糖質オフ 糖質制限 糖質コントロール グルテンフリー たんぱく質 食物繊維 低GI 鉄分) 【糖質オフの豆100%麺】 ZENB ゼンブ ヌードル 丸麺 8食 (2袋) そば パスタ ラーメン [ 糖質オフ グルテンフリー 糖質制限 腸活 時の 食物繊維 補給に ダイエット 時の栄養補給に 置き換え たんぱく質 低GI 鉄分 レンジ 調理可 ]

2,434円 → 2,068円（15%オフ）

2,434円 → 2,068円(15%オフ)


十六茶

アサヒ飲料 ぎゅっと濃い十六茶 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン] [機能性表示食品] [糖の吸収/食後の血中中性脂肪の上昇を抑える]

2,567円 → 1,796円（30%オフ）

2,567円 → 1,796円(30%オフ)


十六茶

[Amazon限定ブランド] #like アサヒ飲料 十六茶 2L×9本 【Amazon.co.jp限定】 アサヒ飲料 #like(タグライク) 十六茶 2L×9本 [お茶] [ノンカフェイン]

1,999円 → 1,596円（20%オフ）

1,999円 → 1,596円(20%オフ)



ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
