【開幕】Amazon 新生活セールで人気のインスタント麺が最大40%OFFに
今回は、「明星 ロカボNOODLES こってり醤油」や「ブタメン とんこつ味」などのインスタント麺をご紹介。手軽に美味しい夜食や、糖質を気にする人にぴったりの商品が揃っています。人気商品は早めに売り切れることもあるので、見逃さないようにしましょう。
低糖質で200Kcal未満の「明星 ロカボNOODLES 濃厚鶏白湯」
ロカボ 明星 ロカボNOODLES 濃厚鶏白湯[188kcal、糖質30%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]
2,449円 → 1,714円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
夜食として食べたくなる味。「ブタメン とんこつ味」
【公式】ブタメン とんこつ味 35g×15個 | 夜食 カップラーメン ミニカップ麺 小腹 インスタント アウトドアにも ローリングストック 大人買い おやつカンパニー
1,588円 → 1,212円（24%オフ）
食欲をそそるスパイシーな味わい。「ブタメン カレーラーメン」
おやつカンパニー カップブタメンしょうゆ 31g×15個 【公式】ブタメン カレーラーメン 35g×15個 | カップラーメン ミニ カップ麺 小腹 夜食 インスタント アウトドアにも ローリングストック 大人買い おやつカンパニー
1,588円 → 1,176円（26%オフ）
鶏ガラも醤油とんこつも。「マルちゃん 麺づくり」6種×2食セット
マルちゃん 麺づくり カラフル6種セット ( 計12個 / 6種 ) カップ麺 詰め合わせ ( 醤油・味噌・豚骨・塩・担々麺・醤油とんこつ ) 食べ比べ 箱買い カップラーメン 東洋水産
2,737円 → 2,052円（25%オフ）
濃厚な風味と食べ応え。「マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨」
マルちゃんZUBAAAN! マルちゃん マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨 3食パック 130g×3食パック×9個
4,199円 → 3,150円（25%オフ）
お弁当のお供にもぴったりな「マルちゃん 緑のまめたぬき天そば」
マルちゃん 緑のまめたぬき天そば 東 ( 45g×12個 / ミニサイズ ) カップ麺 そば ( 天揚げ/ 小えび天 ) まめサイズ (関東風だし / カップ ) 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ
1,445円 → 1,024円（29%オフ）
ちょっとした間食にも。「マルちゃん 赤いまめきつねうどん」
マルちゃん 赤いきつねうどん マルちゃん 赤いまめきつねうどん ( 41g×12個 / ミニサイズ ) カップ麺 うどん ( あげ 入り / 関東風だし ) カップうどん まめサイズ 箱買い 東洋水産
1,840円 → 1,098円（40%オフ）
コクのあるつゆがおいしい。「マルちゃん あじわい豚汁うどん」
マルちゃん マルちゃん あじわい豚汁うどん ( 109g×12個 ) カップ麺 うどん ( 豚汁 / コシ /太麺 ) カップうどん 6種の具材 ( 豚肉 / 生姜 ) 箱買い 東洋水産 赤いきつねシリーズ
3,059円 → 1,862円（39%オフ）
栄養とおいしさがひとつに。簡単調理できる本格的な欧風カレー
【完全メシ】日清食品 カレーメシ 欧風カレー 6食セット たんぱく質 食物繊維 ビタミン 鉄 PFCバランス
2,316円 → 1,932円（17%オフ）
栄養とおいしさの完全なバランスを追求した「日清食品 ハヤシメシ デミグラス」
【完全メシ】日清食品 ハヤシメシ デミグラス 6食セット たんぱく質 PFCバランス 食物繊維
2,933円 → 1,932円（34%オフ）
完全メシから人気の韓国メニューが登場「日清食品 韓国風 旨辛メシ ユッケジャン」
【完全メシ】日清食品 韓国風 旨辛メシ ユッケジャン 6食セット たんぱく質 PFCバランス 食物繊維
2,190円 → 1,932円（12%オフ）
塩だれ味でこってり旨い。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」12個
明星 一平ちゃん夜店の焼そば やみつき塩だれ味[12個入、カップ麺、焼きそば、いっぺん食べたらやめられない、マヨビーム、ごま油とガーリックで旨さ無限！、130g]
2,200円 → 1,620円（26%オフ）
からしの刺激がアクセント。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」
明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛[12個入、カップ麺、旨さ鉄板の香ばしさ！、からしマヨ、175g
3,512円 → 2,777円（21%オフ）
食欲そそる香り。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味」
明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味[12個入、カップ麺、焼きそば、いっぺん食べたらやめられない、マヨビーム、醤油だれと明太子マヨであと引く旨さ！、127g]
3,059円 → 1,877円（39%オフ）
低糖質なのにしっかりうまい。「明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば」
明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば[281kcal、糖質25%オフ、低糖質なのにしっかりうまい、たっぷり食物繊維、カップ麺、12個入]
2,700円 → 2,273円（16%オフ）
その他のおすすめ商品
アサヒ飲料 ぎゅっと濃い十六茶 630ml×24本 [お茶] [ノンカフェイン] [機能性表示食品] [糖の吸収/食後の血中中性脂肪の上昇を抑える]
2,567円 → 1,796円（30%オフ）
[Amazon限定ブランド] #like アサヒ飲料 十六茶 2L×9本 【Amazon.co.jp限定】 アサヒ飲料 #like(タグライク) 十六茶 2L×9本 [お茶] [ノンカフェイン]
1,999円 → 1,596円（20%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
