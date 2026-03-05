【開幕】Amazon 新生活セールで人気のインスタント麺が最大40%OFFに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが2026年3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、「明星 ロカボNOODLES こってり醤油」や「ブタメン とんこつ味」などのインスタント麺をご紹介。手軽に美味しい夜食や、糖質を気にする人にぴったりの商品が揃っています。人気商品は早めに売り切れることもあるので、見逃さないようにしましょう。

低糖質で200Kcal未満の「明星 ロカボNOODLES 濃厚鶏白湯」

夜食として食べたくなる味。「ブタメン とんこつ味」

食欲をそそるスパイシーな味わい。「ブタメン カレーラーメン」

鶏ガラも醤油とんこつも。「マルちゃん 麺づくり」6種×2食セット

濃厚な風味と食べ応え。「マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨」

お弁当のお供にもぴったりな「マルちゃん 緑のまめたぬき天そば」

ちょっとした間食にも。「マルちゃん 赤いまめきつねうどん」

コクのあるつゆがおいしい。「マルちゃん あじわい豚汁うどん」

栄養とおいしさがひとつに。簡単調理できる本格的な欧風カレー

栄養とおいしさの完全なバランスを追求した「日清食品 ハヤシメシ デミグラス」

完全メシから人気の韓国メニューが登場「日清食品 韓国風 旨辛メシ ユッケジャン」

塩だれ味でこってり旨い。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」12個

からしの刺激がアクセント。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」

食欲そそる香り。「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 醤油バター明太子味」

低糖質なのにしっかりうまい。「明星 ロカボNOODLES コク旨ソース焼そば」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。