松村北斗、指原莉乃、MAHINA、狩野英孝がマルチプレイで大盛り上がり！『ぽこあ ポケモン』発売記念イベント

ポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム『ぽこあ ポケモン』の発売を記念したイベントが開催されました。

イベントには、CMに出演する松村北斗さん、指原莉乃さん、MAHINAさん、狩野英孝さんが登場！

ゲームのマルチプレイ体験や、メタモンにちなんだ「へんしん」トークで会場を盛り上げたイベントの様子をレポートします。

『ぽこあ ポケモン』発売記念イベント

イベントは、株式会社ポケモン 代表取締役社長 CEO 石原恒和氏の挨拶で開幕しました。

今年2026年はポケモンにとって記念すべき年であり、1996年に発売された『ポケットモンスター 赤・緑』から30周年を迎えたことへの感謝が語られました。

本日全世界で同時発売を迎えたNintendo Switch 2用ソフト『ぽこあ ポケモン』は、この『赤・緑』と強くリンクしており、151種類から1000種類を超えて増えていったポケモンの30年間の歴史が詰め込まれているとのこと。

最初に出会う少し寂れた街にいるポケモンたちに、きっと懐かしさを感じてもらえるのではないかと語られました。

本作は、株式会社ゲームフリーク、株式会社コーエーテクモゲームス、株式会社ポケモンが共同で企画および開発した「スローライフ・サンドボックスゲーム」

ゆっくりまったりと競い合わずに、砂場や箱庭のような世界でじっくりと物を作る面白さを、ポケモンと一緒に楽しむことができます。

ゲーム内では、人間の姿にへんしんしたメタモンが主人公となります。

さまざまなポケモンたちと出会い、一緒に暮らしたり協力したりしながら、少しずつ街を発展させていく過程を楽しめる内容となっています。

さらに、最大4人のマルチプレイにも対応しており、友達の街にお出かけしたり招待したりと、みんなで一緒にまちづくりを楽しむことができるとその魅力がアピールされました。

その後、2月16日(月)から放映中のCMに出演されている松村北斗さん、指原莉乃さん、MAHINAさん、狩野英孝さんが登壇し、CM撮影にまつわるエピソードが語られました。

4人で協力！『ぽこあ ポケモン』マルチプレイ体験＆オリジナル街の公開

イベント中盤では、「ぽこっと、まちづくり！」にちなんで、ゲスト4名が実際にゲームのマルチプレイを体験。

ポケモンと出会ったり、わざを出したりと、4名で協力し合う様子が披露され、ゲーム内で記念写真を撮って楽しむ一幕もありました。

また、指原さんと狩野さんが監修したオリジナルの街も一部初公開され、こだわりのポイントが語られました。

「へんしん」したいのはどこ？フリップトークコーナー

フリップトークのコーナーでは、今作の主人公である「メタモン」にちなんで「お互いのへんしんしたいところ」をテーマにトークが繰り広げられました。

指原莉乃さんは、MAHINAさんの「声帯」にへんしんしたいと回答。

「グループ活動の歌声も、今回のCMのような可愛らしい歌声もめちゃくちゃ魅力的。普段のしゃべり声もめっちゃ可愛くて素敵だなと思いました」と絶賛しました。

対するMAHINAさんは、指原さんの「トーク力」を挙げ、「YouTubeでもテレビでも、指原さんワールドにすぐ持っていけるところが本当に素晴らしいです」とリスペクトを語りました。

一方、狩野英孝さんは松村北斗さんの「全部」にへんしんしたいと回答。

「パフォーマンス力というか、人を見せる力。生まれ持った素質だと思います」と大絶賛！

それに対して松村さんは「一語一句違わず両親に伝えたいと思います（笑）」と笑顔を見せました。

そんな松村さんは、狩野さんの「ドッキリな反応が何年経ってもいつも面白い」ところにへんしんしたいと回答。

「初めてテレビで認識した時から今日まで、ずっと瑞々しさを保っているのがすごい」と狩野さんのリアクション力を称賛し、会場の笑いを誘いました 。

新生活を迎える皆さんへ、4人からのアドバイス

続いて「新生活が始まる方へのアドバイス」というテーマでは、それぞれの個性が光る回答が並びました。

MAHINAさん：「周りを頼る」

「初めてのことはできないのが当たり前なので、一人で抱え込まず周りに頼ることがすごく大事だと思います」。

松村北斗さん：「没頭できることや趣味を見つけて、ストレスみたいなものから逃げる時間を上手に確保してほしい」

「楽しいだけじゃいかない時もあるので、無理やりオンオフを切り替えられるものを見つけておくと持つ瞬間もあるかなと思います」。

指原莉乃さん：「やる気80%」

「やる気満々すぎると疲れも出てきますし、あえて80%から始めてキープできるのが理想です。挑戦してみるとより生活しやすいんじゃないかなと思います」。

狩野英孝さん：「上京で持っていくものはほぼいらない」

「ワンルームで狭いし、今なら100円でも300円でも買えるお店がたくさんあります。卒業アルバムなんかマジでいらなかったなと後悔しました（笑）」。

それぞれの経験に基づいた、温かくもユーモアあふれるアドバイスが送られました。

スローライフ・サンドボックスゲームという新たなポケモンの魅力がたっぷり詰まった、笑顔あふれるイベント。

みんなでワイワイ協力して遊べる『ぽこあ ポケモン』で、ぜひ自分だけの街づくりを楽しんでみてくださいね！

『ぽこ あ ポケモン』商品情報

タイトル：『ぽこ あ ポケモン』

発売日：2026年3月5日（木）予定

予約開始日： パッケージ版（キーカード）：2025年11月13日（木） ダウンロード版：2025年11月12日（水）より順次

希望小売価格： パッケージ版（キーカード）：8,980円（税込） ダウンロード版：8,980円（税込）

ジャンル：スローライフ・サンドボックス

対応機種：Nintendo Switch 2

販売形態：パッケージ版（キーカード）／ダウンロード版

対応言語：日本語・英語・スペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）・韓国語

※Nintendo Switch 2 日本語・国内専用モデルでプレイされる場合も、ゲーム内で言語選択が可能です。

※本ソフトの対応言語「スペイン語」は「欧州スペイン語」です。

CERO：A

企画開発：株式会社ポケモン、株式会社ゲームフリーク、株式会社コーエーテクモゲームス

発売・販売：株式会社ポケモン

©2026 Pokémon.

©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

