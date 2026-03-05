ルコックスポルティフ×PAUL&JOE初コラボ！大人可愛いスポーツアイテム登場

フランス生まれのスポーツブランド「ルコックスポルティフ」とファッションブランド「PAUL&JOE」が初めてコラボレーション。2026年3月6日（金）より、スニーカーやウェア、テニスアイテムなど全19型が順次発売されます。上品でやさしい色使いに、花柄や猫モチーフをあしらった大人かわいいデザインが魅力。日常使いからスポーツシーンまで活躍するラインナップは、身につけるだけで気分が上がりそうです♪

春に活躍するウェア＆小物

「PAUL&JOEコラボ クロスジャケット」は、メーカー希望小売価格9,790円。カラーはNV00（ネイビー）、BG00（ベージュ）、サイズはS・M・L・Oを展開しています。

軽量でストレッチ性に優れた素材を使用し、春秋のトレーニングや夏のUV対策にも活躍。袖部分にあしらわれたクリザンテーム柄がさりげないアクセントになっています。

「PAUL&JOEコラボ ヘランカ半袖Tシャツ」は、メーカー希望小売価格5,500円。カラーはNV00（ネイビー）、WH00（ホワイト）、PK00（ピンク）、サイズはS・M・L・O。

やわらかな風合いの“ヘランカ”素材を採用し、独自機能「サンスクリーンNIR」により衣服内の温度上昇を抑えて快適な着心地を叶えます。

「PAUL&JOEコラボ コットンキャップ」は、メーカー希望小売価格4,950円。

カラーはNV00（ネイビー）、WH00（ホワイト）、WHNV（ホワイトネイビー）、サイズはF（フリー）。抗菌防臭・吸汗速乾素材を使用し、花や猫のワンポイントが大人かわいい印象です。

華やかなスニーカー＆テニスウェア

スニーカー「ラ ローラン SL PJ」は、メーカー希望小売価格9,900円。カラーはWHGR（ホワイトグレー）、サイズは22.5～25.0cm（0.5cm刻み）。

軽量性とフィット感に優れたコートスタイルモデルをベースに、ゴールドロゴとクリザンテーム柄をあしらった上品なデザインです。インソールには猫のイラストが描かれています。

テニスウェアの「PAUL&JOEコラボ グラフィックゲームシャツ」はメーカー希望小売価格9,900円、「PAUL&JOEコラボ スコート」はメーカー希望小売価格9,350円。

カラーはいずれもBL00（ブルー）、WH00（ホワイト）、PK00（ピンク）、サイズはS・M・L・Oを展開。

柔らかくストレッチ性のある素材を使用し、動きやすさと華やかさを両立しています。JTA（日本テニス協会）の定めるウェア規定を満たしているため公式試合でも着用可能です。

「PAUL&JOEコラボ サンバイザー」はメーカー希望小売価格4,950円。カラーはBL00（ブルー）、WH00（ホワイト）、サイズはF（55-57cm）。

庇部分のクリザンテーム柄が上品な印象で、抗菌防臭・吸汗速乾素材を採用した実用性の高いアイテムです。

販売情報とラインナップ

本コレクションは2026年3月6日（金）より、デサント公式通販「DESCENTE STOREオンライン」や直営店「le coq sportifららぽーと湘南平塚」などで順次発売されます。

スニーカー3型、スポーツウェア7型、キャップ1型、テニスウェア・グッズ8型の計19型を展開。

フランスブランド同士ならではの上品さと遊び心を取り入れたコレクションは、スポーツシーンはもちろん普段のお出かけコーデにも取り入れやすいアイテムが揃っています。

※製品の取り扱いについては店舗によって異なります。詳しくは各店舗にお問い合わせください。

大人かわいいコラボを楽しもう

機能性の高いスポーツウェアに「PAUL&JOE」らしい花柄や猫モチーフを組み合わせた今回のコレクションは、可愛さと実用性を兼ね備えたラインナップ。

日常使いからスポーツシーンまで幅広く活躍するので、春の新しいワードローブとして取り入れてみてはいかがでしょうか♡お気に入りの一着や一足を見つけて、毎日のコーデを楽しんでください。