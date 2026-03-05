侍ジャパン・井端監督がナインに“初戦の心得”…３７歳で出場した１３年、１次Ｒ初戦で逆転勝利導いた経験から教訓
１次ラウンド（Ｒ）の舞台となる東京ドームで行われた公式練習後の会見。侍・井端監督は熱い口調で「全て大事な試合だと思っている。そのなかでは初戦」と、まずは６日の台湾との試合に全集中する構えを示した。
本番を控え、ナインに“初戦の心得”を説いた。自身が３７歳で出場した１３年ＷＢＣの１次Ｒ初戦・ブラジル戦（ヤフオクＤ）は苦戦を強いられたなかで、２―３の８回１死二塁の場面で代打で登場し、右前に同点適時打。起死回生の活躍で逆転勝利に導いた経験から「一番やっていけないことは、ふわっと（した雰囲気で）入ってしまうこと。プレーボールと同時に１００％で（気持ちを）つくっていかないといけない。様子を見ていったらどんどん後手に回ってしまう」と力説。投手、野手ともに初回からフルスロットルでプレーするよう求めた。
開幕投手は「日本のエース」と信頼を置くドジャース・山本に託す。ブルペンで投球を最終チェックし「良かったよ」と目を細めた。対する台湾の先発は、２４年プレミア１２の決勝で４回無得点に抑えられた左腕の林碰ミン＝Ｄバックス傘下３Ａ＝、日本ハム・古林睿煬らが候補に挙がる。「誰が投げてくるか分からないですけど、プレミアでやられた投手とＮＰＢにもいる投手は警戒しないといけない」と気を引き締めた。
１３年ＷＢＣでの２次Ｒ・台湾戦（東京Ｄ）では９回２死から同点打を放ったシーンは今でも語り継がれる。これまで幾度もしびれる場面で結果を出してきた井端監督も「厳しい戦いになるのは間違いない。全員の力で一戦ずつ戦っていきたい」と一戦必勝を誓った。大会連覇への道のりが、間もなく幕を開ける。（長井 毅）