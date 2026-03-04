大谷映美里（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が3月3日、自身のTikTokを更新。ダンス動画を公開し、注目が集まっている。

【写真】指原プロデュース27歳美女「スタイル良い」ミニ丈でバズ曲カバー

◆大谷映美里、M!LK楽曲でダンス披露


大谷は「元気が出る曲」とつづり、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの楽曲「爆裂愛してる」（2026年）のダンス動画を投稿。引き締まったウエストがのぞくブラックのショート丈トップスにワイドパンツを合わせたストリート風スタイルで、倉庫のような場所を背景に、キレのあるダンスを披露している。

◆大谷映美里の投稿に反響


この投稿には「かっこよすぎる」「ダンス上手い」「ウエスト綺麗」「スタイル良い」「爆裂似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】