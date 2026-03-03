この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

50年前の骨折が脊柱管狭窄症と関係していた？「足首のズレ」が招く身体の不調と驚きの真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体」が「【50年前の複雑骨折】治ったはずの足首がズレたまま!?古傷が腰に影響していた【鹿取義隆さん】」と題した動画を公開した。



動画では、関節ケアの第一人者である整体師の角田紀臣氏が、元プロ野球選手の鹿取義隆氏をゲストに迎え、体の不調の原因を探る様子が収められている。今回のテーマは、鹿取氏が抱える足の痺れと、50年前に負った「足首の複雑骨折」との因果関係だ。角田氏は、一見関係なさそうに見える古傷の足首が、実は腰のねじれや脊柱管狭窄症の症状に深く関与しているという驚きのメカニズムを解き明かした。



鹿取氏は脊柱管狭窄症の手術を受けたものの、現在も足の痺れが完治していない状態だという。角田氏はまず、鹿取氏の右足首周辺に静脈瘤が多く見られる点に着目。これは足首の可動域が狭く、血液を循環させるポンプ機能が低下している証拠だと指摘した。さらに触診を進めると、大学1年生の時に複雑骨折をした右足首の関節位置が著しくズレていることが判明した。



角田氏はこの状態を「シャウエッセン」に例え、圧力がかかりすぎて中身の軟骨が上に飛び出している状態だと表現した。本来動くべき足首の関節が癒着して動かないため、鹿取氏は長年、足の甲や他の部位で代償して体を支えてきたのだという。その結果、右足が外側に開く「ガニ股」傾向が強まり、これが腰の筋肉（大腰筋）を引っ張る原因となっていた。



動画内では、角田氏が足首や膝の関節の癒着を剥がし、正しい位置に戻す施術を実演。施術前は足をまっすぐに揃えると腰が左にねじれてしまっていたが、施術後にはそのねじれが解消され、股関節の可動域も大幅に改善した。また、鹿取氏が感じていた膝の痛みも、半月板がねじれによって圧迫されていたことが原因だと特定された。



角田氏は「いかに腰の向きや角度を足が決めているか」と結論付け、足元のバランスが全身に及ぼす影響の大きさを強調した。動画の終盤では、脊柱管狭窄症の予防や術後のケアとして、仰向けになり膝を立てて左右に倒すセルフケア運動を推奨。固まった腰や股関節を緩める重要性を説き、視聴者に注意を促して締めくくられた。