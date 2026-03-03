ふんわり軽く、毎日に寄り添うフレンチテリーフーディ【ニューバランス】のパーカーがAmazonに登場中‼
羽織るだけでリラックス。動きやすくて心地よい一枚【ニューバランス】のパーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのパーカーは、肌触りのよい290グラムフレンチテリーを使用した、快適な着心地のフルジップフーディだ。
裏毛ならではの柔らかさと軽やかさがあり、羽織った瞬間にリラックスできる。
ゆったりとしたリラックスフィットで仕上げているため、動きやすく、日常のさまざまなシーンに自然に馴染む。
シンプルで汎用性の高いデザインは、スポーツシーンからエブリデイのカジュアルスタイルまで幅広く活躍する。季節の変わり目のライトアウターとしても使いやすく、一枚あると重宝するフーディだ。
