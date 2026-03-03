【SPRING SALE】 3月3日～ 開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、全国のPlayStation取扱店にて「SPRING SALE」を期間限定で開催する。

本セールはPlayStation VR2と、PS5用カバー "Ghost of Yotei" ゴールド リミテッドエディションが特別価格で販売される。各種家電量販店やAmazon、楽天ブックスなどのオンラインストアでも実施されるセールで、PS5とセットで活用できる周辺機器がお求めやすい価格で入手できる。

【対象製品】

PlayStation VR2 (CFIJ-17000)

PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版 (CFIJ-17001)

PlayStation 5用カバー "Ghost of Y?tei" ゴールド リミテッドエディション (CFI-ZCS2GZ7)

セール実施中の PlayStation 取扱店＞

PS VR2セール取扱店

・Amazon.co.jp

・イオングループ

・エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ

・コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット

・Joshin ゲーム取扱各店、および Joshin web ショップ

・セブンネットショッピング

・ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

・ソニーストア

・Game TSUTAYA 各店

・ノジマ ゲーム取扱各店、ノジマオンライン

・ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com

・古本市場/ふるいち

・楽天ブックス

・ヤマダホールディングスゲーム取り扱い各店、およびヤマダウェブコム

・ヨドバシカメラ ゲーム取扱各店、及びヨドバシドットコム

・WonderGOO

PS5 用カバーセール 取扱店

・Amazon.co.jp

・コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット

・Joshin ゲーム取扱各店、および Joshin web ショップ

・ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

・ノジマ ゲーム取扱各店、ノジマオンライン

・ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com

・楽天ブックス

※五十音順

(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.