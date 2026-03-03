PSVR2やPS5用カバーが安くなる！ SIEの「SPRING SALE」開催Amazonや楽天ブックスなども対象
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、全国のPlayStation取扱店にて「SPRING SALE」を期間限定で開催する。
本セールはPlayStation VR2と、PS5用カバー "Ghost of Yotei" ゴールド リミテッドエディションが特別価格で販売される。各種家電量販店やAmazon、楽天ブックスなどのオンラインストアでも実施されるセールで、PS5とセットで活用できる周辺機器がお求めやすい価格で入手できる。
PlayStation VR2 (CFIJ-17000)
PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版 (CFIJ-17001)
PlayStation 5用カバー "Ghost of Y?tei" ゴールド リミテッドエディション (CFI-ZCS2GZ7)
セール実施中の PlayStation 取扱店＞
PS VR2セール取扱店
・Amazon.co.jp
・イオングループ
・エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ
・コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット
・Joshin ゲーム取扱各店、および Joshin web ショップ
・セブンネットショッピング
・ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ
・ソニーストア
・Game TSUTAYA 各店
・ノジマ ゲーム取扱各店、ノジマオンライン
・ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com
・古本市場/ふるいち
・楽天ブックス
・ヤマダホールディングスゲーム取り扱い各店、およびヤマダウェブコム
・ヨドバシカメラ ゲーム取扱各店、及びヨドバシドットコム
・WonderGOO
PS5 用カバーセール 取扱店
・Amazon.co.jp
・コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット
・Joshin ゲーム取扱各店、および Joshin web ショップ
・ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ
・ノジマ ゲーム取扱各店、ノジマオンライン
・ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com
・楽天ブックス
※五十音順
(C)2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.