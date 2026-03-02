この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー配達員のレクター氏が「【知ってた？】出前館が店頭価格開始&送料無料も… 実は"ある点"を改悪していた」を公開した。出前館が3月1日から実施している「店頭価格」店舗の拡大と「送料無料」キャンペーンの裏で、新たに「サービス料」が導入された点について解説し、キャンペーン終了後の料金体系への懸念を示した。



出前館は3月1日より、店頭価格で注文できる店舗を全国規模で拡大し、あわせて送料無料キャンペーンを開始した。これにより大幅な値下げが実現し、対象店舗では注文数が急増している。しかし、レクター氏は「実は陰である点を改悪していた」と指摘。同日から「サービス料」が導入され、従来の「商品代金＋送料」というシンプルな料金体系から、「商品代金＋サービス料＋送料」の2段階へと変更された。



公式サイトによると、サービス料は商品代金に応じて変動する仕組みだ。レクター氏が実際に1000円程度の商品を注文したところ、150円のサービス料が発生したという。現在は送料無料期間中のため総額では安く済んでいるが、レクター氏は「送料無料の期間が終了した場合にどうなるか」と述べ、従来の送料にサービス料が上乗せされることで実質的な値上げになる可能性を危惧している。



また、配達員としての実働レポートも公開された。施策の影響で注文通知が鳴り止まない「爆鳴り状態」となり、1時間半の稼働で時給換算2282円を記録したという。一方で、店舗側がキャンペーンの開始を把握しておらず、注文殺到によりパンク気味になる場面もあったと報告した。動画後半では、デリバリーサービス「ロケットナウ」の規約改定にも言及。他社バッグの使用が規約上NGと読める記述についてサポートへ問い合わせた結果、「ロゴを隠せば問題ない」との回答を得たことを共有した。



レクター氏は、現在は出前館の注文が増加しており稼ぎやすい環境にあると分析。「Uber Eatsに冷遇されている」と感じる配達員にとって、現状の出前館が有力な選択肢になるとの見解を示している。