“日本一強いアナウンサー”ことフリーアナウンサーの堀江聖夏（みな＝32）が17日、自身のXやインスタグラムを更新。右手首骨折を発表した。

Xでは「ご報告」と題し、三角筋でギプス状態の右腕をつった写真を添え、「日本一強いアナウンサー、板で痛がる。板割りで尺骨遠位端骨折しました。手術してきます。労（いた）わります！押忍！」と掛け言葉を含めて、骨折で手術を行うことを伝えた。

インスタグラムでも「板は痛かったので、いたわります。笑 今から手術！頑張ってくるよー」のコメントとともに「板割りしたら、骨折しました。シャキーン。ということでいたわりたいと思います。押忍！」とキッチンで報告する動画もアップした。

前日には「Itawari」と記した動画をアップ。木の板を縦に置いた状態で瓦割りのように右手で「エイッ」と右手を振り下ろしたが、直後に「あ、ああ〜」と顔をゆがめ、右手首を抑えながらフレームアウトする様子を伝えていた。

ファンやフォロワーからも「え、あれ演出でなくガチ怪我だったの？？」「手術！？お大事にねぇぇえ」「早く治りますように」「無理は絶対ダメ」「1日でも早く快復しますように」「まさかのダジャレって」「美しいお姫様、お体にお気をつけて」などのコメントが寄せられている。

堀江アナは東京・武蔵野市出身。幼少期からジュニアアイドルとして活動し、中学生時には「第三期AKB48追加メンバーオーディション」に合格。立教女学院短大時代の12年には「ミス立教女学院短大」グランプリ。SNSのプロフィル欄に「日本一、強いアナウンサー」などと書いており、空手の剛柔流黒帯の実力を生かし、チャイナドレス姿で特技の瓦割りの動画をアップして話題に。趣味は舞台鑑賞、絵本＆似顔絵制作。日本空手道連盟剛柔流研修館初段、パーソナルプロボディートレーナー、エシカル・コンシェルジュ、オーガニック料理ソムリエ、温泉ソムリエ、腸活アドバイザー、上級救命技能士、保育士、幼稚園教諭2免許などを取得。身長162センチ。血液型O。