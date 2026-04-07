【モデルプレス＝2026/04/07】フリーアナウンサーの白戸ゆめのが、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。美しいスタイルを披露している。【写真】TBS「ブランチ」リポーター、美バスト披露◆白戸ゆめの、美バスト輝く“女子アナ界No.1”と称されるプロポーションで、数々の雑誌の表紙を飾ってきた白戸。6ページにわたるグラビアでは、21日に発売される初の写真集『Lily』からの衝撃カットを独占先行公開。シャツを羽織った濡れ