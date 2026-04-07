先月末をもって日本テレビを退社しフリーアナウンサーになった岩田絵里奈（30）が6日、司会を務める日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」に出演。スペシャルパネリストでレギュラーのビートたけしから“クリーム砲”の洗礼を浴びた。たけしは冒頭で、恒例の白いクリームが発射されるバズーカ砲を手に持ち、まずはお笑いコンビ、ニッポンの社長に向けて噴射するなど大暴れを開始。すると、日テレ局アナ時代から司会を務めて