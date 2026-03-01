〈5年9ヶ月の間、病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしく、そんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした〉──元モーニング娘。の石黒彩（47）は2月23日、Instagramを更新。夫であるロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが2月17日に亡くなっていたことを報告した。56歳だった。

【写真】昨年9月、秦野市の祭りに参加した車椅子姿の真矢さんと石黒彩、車椅子の真矢にぴったりと寄り添い支えていた姿

真矢さんは長年、闘病生活を続けていた。スポーツ紙記者が語る。

「真矢さんは2020年に大腸がんのステージ4と診断を受けながらも、手術と抗がん剤治療、放射線治療を併用し、ステージに立ち続けた。昨年9月、脳腫瘍が見つかったことを公表して以降は治療に専念していました。

同年11月にLUNA SEA主催の音楽イベント『LUNATIC FEST.』にサプライズ登場した際は、『少しでもドラムを叩きたい』と語り、今年3月のライブ復帰を目指しているところでした」

真矢さんは亡くなる直前まで、"再びライブに出る"という夢を諦めず、石黒はそんな夫を支え続けた。昨秋、地元で暮らす真矢の実兄がNEWSポストセブンの取材に応じ、石黒への感謝などを語っていた。

──真矢さんが脳腫瘍であることを公表しましたが、いつ頃報告はありましたか？

「真矢と一緒にご飯を食べたりしたときの様子など、いま考えると思い当たるふしはありましたが、これまでツアー中に7回手術をしたこともまったく聞いていませんでした。調子が悪いというだけで、（大腸がんで闘病していたことも）手術を受けていたことも知りませんでした。あまり具合が悪いとか言うタイプじゃないんですよ」

──最後に会ったのは？

「2024年のお祭りのときだから、ちょうど1年前くらいかな。『調子が悪いんだよ』と言っているわりには元気だな、と思ったくらいで。特に変わった様子はありませんでした」

──心配かけないように気遣っていた？

「そうそう。彩ちゃんも病気のことはあえて言わなかったんだと思う。だから病気なのに、そんな気遣いもできて凄いなぁと思いますよ。彩ちゃんから『家族みんなでサポートして、治療に全力を尽くしているから心配しないで大丈夫だよ』とメッセージもありましたが、真矢は少し痩せたかなとは感じました。

真矢からはLINEで『大丈夫だよ』『ありがとう』と返信が来たけど、文字を打つのも苦労しているのか短い文面でした。顔認証でスマホの画面を開くのも大変みたい。とても心配だよ」

「ほんとに尊敬しています」

NEWSポストセブン取材班は昨年9月、真矢の故郷・神奈川県秦野市で行われた「第78回秦野たばこ祭」に夫婦が仲睦まじげに参加する様子を目撃している。真矢の兄は、このとき約1年ぶりに弟に会ったそうで「元気そうだったね……。安心したよ」と胸をなでおろした様子だった。

また、祭りに参加した別の親族の女性も「（真矢の）顔色もいいから安心しました。彩ちゃんとは少し話しましたけど、いつも通り元気で、（真矢を支えてくれて）もう、ほんとに尊敬してます」と話していた。

祭りの会場では、車椅子に乗った真矢が法被姿で笑顔を見せ、そのそばに石黒がさりげなく寄り添っていた。「I for You」、まさにその言葉がふさわしいおしどり夫婦だった──。真矢さんのご冥福をお祈りします。