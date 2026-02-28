¡ÚÀ¤³¦¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¥¿¥¤¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌ£¤ï¤¦
À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Î1¤Ä¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡£
¡Ö²ßÊ¾¤ÎÅª³Î¤Ê²ÁÃÍ´ð½à¡×¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¥Ó¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥¯»Ø¿ô¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÍÌ¾¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¥Þ¥«¥í¥ó¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤Ï¤ª´¡¤òÌ£¤ï¤¦»ö¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤Ï´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥±¡¼¥¤òÌ£¤ï¤¦»ö¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹á¹Á¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÌ£¤ï¤¦»ö¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¿¥¤¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤ÎÃíÊ¸ÊýË¡¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
Å¹Æ¬¤Ë¤¢¤ëÃ¼Ëö¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢ÃíÊ¸¤¬´°Î»¡¢Èó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡¢¥é¥¤¥¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤¬¥Ê¥à¥È¥Ã¥¯(NAMTOK RICE)¤È¥¬¥Ñ¥ª(KAPRAO RICE)¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ê¥à¥È¥Ã¥¯¤òÄÉ²Ã¤Ç¥ª¡¼¥À¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¿¥¤¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡¦¥¼¥¹¥Æ¥£¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Ï¿É¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Èó¾ï¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¿É¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥Á¥¥ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬Èó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿¥Á¥¥ó¤½¤Î¤â¤Î¿©´¶¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¿©¤Ù¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¿É¤µ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ´·¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥à¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ë»ÀÌ£¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿°á¤Î¿©´¶¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¿¥¤¤Î¥Þ¥Ã¥¯¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥Ê¥à¥È¥Ã¥¯NAMTOK RICE¡×
¤â¤¦1¤Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤¬¡¢¥Ê¥à¥È¥Ã¥¯(NAMTOK RICE)¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥à¥È¥Ã¥¯¤È¤Ï¥¤¥µ¡¼¥óÃÏÊý¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç»ÀÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿ÎÁÍý¤Î¤³¤È¡£
¥Ê¥à¥È¥Ã¥¯¤ÎÊý¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡¦¥¼¥¹¥Æ¥£¡×¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¿É¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¿É¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë
¤¿¤À¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÏÈó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ÀÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ÅÌ£¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤Ï¿ÝÆÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÈó¾ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤·¥¿¥¤¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥¿¥¤¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
The post ¡ÚÀ¤³¦¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¥¿¥¤¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥Á¥¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌ£¤ï¤¦ first appeared on GOTRIP!.