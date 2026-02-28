仙台vs八戸 スタメン発表
[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節](ユアスタ)
※13:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 高田椋汰
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 15 南創太
MF 37 杉山耀建
FW 9 宮崎鴻
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 29 松澤香輝
DF 3 奥山政幸
MF 6 松井蓮之
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
FW 7 荒木駿太
FW 11 小林心
FW 20 中田有祐
FW 34 古屋歩夢
監督
森山佳郎
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 25 谷口裕介
DF 2 平松航
DF 3 澤田雄大
DF 11 雪江悠人
MF 5 稲積大介
MF 7 佐藤碧
MF 8 音泉翔眞
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 1 吉村耕一
DF 4 鈴木慎之介
DF 15 速水修平
MF 6 鵜木郁哉
MF 14 脇坂崚平
MF 16 鏑木瑞生
MF 24 栗澤陸
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊
※13:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 高田椋汰
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 15 南創太
MF 37 杉山耀建
FW 9 宮崎鴻
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 29 松澤香輝
DF 3 奥山政幸
MF 6 松井蓮之
MF 14 相良竜之介
FW 7 荒木駿太
FW 11 小林心
FW 20 中田有祐
FW 34 古屋歩夢
監督
森山佳郎
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 25 谷口裕介
DF 2 平松航
DF 3 澤田雄大
DF 11 雪江悠人
MF 5 稲積大介
MF 7 佐藤碧
MF 8 音泉翔眞
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 1 吉村耕一
DF 4 鈴木慎之介
DF 15 速水修平
MF 6 鵜木郁哉
MF 14 脇坂崚平
MF 16 鏑木瑞生
MF 24 栗澤陸
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊