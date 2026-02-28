[2.28 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節](ユアスタ)

※13:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 22 高田椋汰

DF 44 井上詩音

MF 2 五十嵐聖己

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 15 南創太

MF 37 杉山耀建

FW 9 宮崎鴻

FW 27 岩渕弘人

控え

GK 29 松澤香輝

DF 3 奥山政幸

MF 6 松井蓮之

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

FW 7 荒木駿太

FW 11 小林心

FW 20 中田有祐

FW 34 古屋歩夢

監督

森山佳郎

[ヴァンラーレ八戸]

先発

GK 25 谷口裕介

DF 2 平松航

DF 3 澤田雄大

DF 11 雪江悠人

MF 5 稲積大介

MF 7 佐藤碧

MF 8 音泉翔眞

MF 34 高吉正真

MF 80 永田一真

FW 10 澤上竜二

FW 99 中野誠也

控え

GK 1 吉村耕一

DF 4 鈴木慎之介

DF 15 速水修平

MF 6 鵜木郁哉

MF 14 脇坂崚平

MF 16 鏑木瑞生

MF 24 栗澤陸

FW 30 井波勇太

FW 90 イスマイラ

監督

高橋勇菊