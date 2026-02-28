『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（25）

大阪ブルテオン エバデダン ラリー アイケー 後編

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

澤村大地（烏野高校）、田中龍之介（烏野高校）

【ミドルブロッカー】

黒尾鉄朗（音駒高校）、角名倫太郎（稲荷崎高校）

【セッター】

及川徹（青葉城西高校）

【リベロ】

西谷夕（烏野高校）

「牛島は間違いないですね。オポはひたすら打てばいい（笑）。"大砲であれ"って思います。サイドはオポに打たせるためにも、澤村くん。やっぱり守れますからね。

もうひとりのサイドは迷いました。（ブルテオンのミゲル・）ロペスみたいな大砲もほしくて木兎（光太郎）も考えましたが、牛島と並ぶとシュンとなりそうなんで、龍之介にしました。作品のなかで、自分は烏野の２年生が好きなんですよ。日向（翔陽）の立場だと、西谷や龍之介や縁下（力）がいたら、めっちゃうれしい。ずっと支える姿がかっこいいです。

ミドルは、ブロックの駆け引きとかも考えて、クロ（黒尾）は確実。ミドルというよりも、人としてチームに必要です。ミドルは人間性が大事なので。もうひとりは角名。攻撃力がいいですね。ブロックはクロに任せて、決めていってほしい。

ミドルは日向も悩みましたね。日向を入れていたらセッターは影山（飛雄）でしたけど、誰にも合わせられる及川にします。リベロは西谷。澤村とふたりでレシーブをしてほしい！」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「春高バレー予選の条善寺高校戦で、日向、影山の変人速攻が決まらなくなって、澤村のナイスレシーブで巻き返すんですが......澤村が『俺にはド派手なプレーは無理だけど"土台"なら作ってやれる まぁ 存分にやんなさいよ』って痺れるセリフを吐くんですよ。そこは一番、鳥肌が立ちました。自分も『タッチ取り続けるから、存分にハイボール打ってきな』って言いたいです！」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

春高バレーの烏野高校vs音駒高校

「"ゴミ捨て場の決戦"ですね。勝ち越せなかった相手に、ようやく勝てた試合。音駒の（孤爪）研磨が、最後にボールを汗で滑らせて終わるのは、マジにリアルで首筋がゾワってきました。『よくぞこのシーンを描いてくれたな』って思います」

【プロフィール】

エバデダン ラリー アイケー

所属：大阪ブルテオン

2000年８月18日生まれ、岐阜県出身。身長195cm、ミドルブロッカー。ナイジェリア出身の父と日本人の母を持つ。長野・創造学園高（現松本国際高）でインターハイや春高バレーなどに出場。筑波大３年時の2022年にパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）に加入しＶリーグデビュー。同年に日本代表に初招集された。リーグ終了時に一度退団し、翌2023年にパナソニックに入団した。