なぜ独特な色になったのか　世界を魅了したリウの髪形に隠れた秘密　担当者が語る5時間超えの制作裏話「批判する人は批判すると思う」

リウの黄金に輝くヘアスタイルは、このミラノ・コルティナ冬季五輪でも小さくない話題となった(C)Getty Images

リウが突き付けた1点の要求とは？

氷上をのびのびと滑る軽やかな演技でジャッジの眼をくぎ付けにし、はつらつとした振る舞いが大衆の関心を惹いた。この2月に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダリストとなったアリサ・リウ（米国）だ。

【動画】「みんなのプリンセス」アリサ・リウが寝落ちする瞬間をチェック

弱冠二十歳の天才は時の人となった。2022年に行われた北京五輪後に16歳にして現役引退。その約2年後に復帰を果たすと、あっという間に台頭。ついには五輪チャンピオンともなったリウは、リンク外の可愛らしい所作も相まって、ここ日本でも人気が爆発的に伸びた。

そんな若きタレントの“トレードマーク”となったのが、黒髪をベースに、金色のリングを重ねた大胆なヘアスタイルだ。本人曰く「木の年輪のように毎年、髪に新しい輪を作ろうと思った」というデザインは、まさに鮮烈。一目で「リウだ」と分かるインパクトは大衆に受けた。

発想当初は派手なスタイリングを嫌う傾向にある審判への影響からコーチが「やめるよう」に警告。それでもリウが「『髪を元の色に戻せ』と言うならフィギュアを辞める」と食い下がったことで生まれた。

では、着想から実際に手掛けたスタイリストはどのような想いでリウに寄り添っていたのか。米誌『Sports Illustrated』のインタビューに応じた担当者のケルシー・ミラー氏は、リウのコーチを務めているフィリップ・ディググリエルモ氏からスタイリングのオファーを受けたと告白。そして「最初は『この人が誰なのか、そして私が何をするのか教えていただけますか』とお願いした。その時、彼はアリサがスケートをしているビデオを送ってくれて、どういう相談かを聞こうと思った」と明かした。

特徴的な提案を受け、計5時間の打ち合わせと綿密な準備を始めたというミラー氏。しかし、彼女がリウ本人から求められたのは「よりドラマチックな仕上がりにしてほしい」という1点のみ。だからこそ、同氏にとってそれほど重荷に感じるオファーではなかったという。

「リウに会ったことがある人なら、彼女がすごく落ち着いていて、クールな雰囲気を持っていることを知っているはず。だから、私も彼女の髪をセットするのに全然緊張しなかった。むしろワクワクする気持ちが大半を占めていたわ。『なんてこと。リウはこれでオリンピックに出られるかもしれない』とか、そんなことは全然考えてなかったし、頭をよぎりもしなかった。ただ、どうやってこのスタイルを実現させるかのプランを練ることに精神的にすごく集中した」