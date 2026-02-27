左サイドの強化狙うアーセナル、ニューカッスルMFゴードンに関心か…リバプールやマンUとの獲得レースをリードと英紙報道
アーセナルは今夏の移籍市場でニューカッスルMFアンソニー・ゴードンの獲得を狙っているようだ。英『ザ・サン』が伝えた。
2001年2月24日生まれで25歳のゴードンは、22-23シーズン途中にエバートンからニューカッスルに完全移籍。翌23-24シーズンからは背番号10を背負い、プレミアリーグ35試合11得点10アシストと破格の数字を残した。その後も攻撃の核として存在感を示しており、今季は第27節終了時点で21試合3得点を記録している。
アーセナルではFWガブリエル・マルティネッリの退団が噂されており、左サイドは補強ポイントの一つに。そして、ミケル・アルテタ監督が、エバートン時代から興味を示していたゴードンに白羽の矢が立ったようだ。
ゴードンとの契約を2年残すニューカッスルは移籍金9500万ポンド(約200億円)を要求する可能性もあるようだが、アーセナルは7500万ポンド(約158億円)での契約を望んでいるという。
ゴードンにはリバプールやマンチェスター・Uなどが関心を寄せており、2年前にはリバプールへの移籍の準備が進められていたが実現はしなかった。生まれ故郷のリバプールへの移籍を熱望していることも伝えられたが、現在はアーセナルが獲得レースでリードしているようだ。
