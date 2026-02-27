ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

見て癒され、話して楽しい♪【バンダイ】かわいさ満点のおしゃべりアイテム「おしゃべりポムポムプリン」をAmazonでチェック！

スクリーンショット 2025-09-17 232117


いっぱいおしゃべりしてくれるポムポムプリンのぬいぐるみ。収録されているセリフは85以上！全3種のモードが搭載。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-09-17 232200


どんどんおしゃべりしてくれる「ノーマルモード」、ユーザーの声や音に反応してお返事してくれる「おへんじモード」、『プリンとマフィンのポムポムビート☆』のおうたを歌ってくれる「おうたモード」など、楽しい機能がいっぱい♪

スクリーンショット 2025-09-17 232209


いっぱい喋って、おうたも歌う！また、声や音に反応してお返事してくれる。

スクリーンショット 2025-09-17 232223


おともだちのマフィンとポシェットつきで、いっしょにおでかけも楽しめる。