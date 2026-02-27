【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）

【映像】3Pラインまで…中国HCがコートに入ってる瞬間

バスケットボール中国代表のヘッドコーチ（HC）が、まさかの行動で注目を集めた。プレー中のコートに入って檄を飛ばし、日本のファンも困惑している。

日本代表は2月26日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window2」で中国代表と対戦。桶谷大ヘッドコーチの初陣は、第2クォーターまで47−33とリードしていたが、第3クォーターでターンオーバーを連発して逆転を許すと、最終クォーターも点差を広げられて80−87で今予選の初黒星を喫した。

そんな激闘の中でファンをざわつかせたのが、中国を率いるグオ・シーチャンHCの振る舞いだ。サイドラインのギリギリに立ち、身振り手振りでチームに檄を飛ばす。その熱が高まりすぎたのか、なんとサイドラインを超えてコート内に入ってくるシーンが目立ったのだ。

とくに日本のポゼッション時には、完全にラインを超えるシーンが目立つ。3Pライン付近まで足を踏み入れるだけでなく、富永啓生の身体に触れたり、ドリブル中のボールに触ったりするシーンまであった。

「6人目ですか？」の声も

この状況をファンも懸念し、SNSは騒然となる。「中国のコーチ、コートに入っちゃってる」「中国のヘッドコーチ、コート入ってて笑う」「中国のヘッドコーチ富永に触ってるやん」「中国のヘッドコーチがライン際で邪魔してきてる」「コートに入りすぎやない？」「中国のHC、手も足も入りすぎ。6人目ですか？審判ちゃんとみて」「何回も言ってるけど、中国のHC、コートに入らないで」「中国のHC邪魔すぎじゃないですか？」「中国HCずっと足コートインしてる邪魔すぎ」「いや、審判も注意しろよ」「中国のHC、日本のオフェンスの時わざとらしくずっとコート入ってるし手で妨害してるよね気分悪い」など困惑と怒りのコメントが目立った。

さらに中国のコーチ陣たちが着用しているシャツが日本と同じ赤を基調したものだったため、「中国のコーチ陣が選手に見えるよな」「中国のヘッドコーチがコート際でウロウロして赤だから間違ってパス出しそう」などの声も見られた。

惜しくも敗れた日本代表は、3月1日に同じくホーム沖縄で韓国代表と対戦する。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

