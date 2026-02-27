ELベスト16が出そろう!! 伊東純也ゲンクら8チームが新たに決勝Tへ…前田大然&旗手怜央先発のセルティックはPO敗退
UEFAヨーロッパリーグ(欧州EL)決勝トーナメント第2戦が26日、各地で行われた。
MF伊東純也が所属するゲンクはディナモ・ザグレブをホームに迎えた。敵地での第1戦で3-1の勝利を収めていたゲンクだが、前後半の90分間を1-3で終えてディナモ・ザグレブに延長戦に持ち込まれてしまう。しかし、延長前半10分に伊東のシュートが相手のオウンゴールを誘って勝ち越し。その後、1点を加点して2試合合計6-4として決勝トーナメント進出を決めた。
FW前田大然とMF旗手怜央が先発出場したセルティックはシュツットガルトと対戦。第2戦を1-0で勝利したセルティックだったが、第1戦1-4の敗戦が響き、2試合合計2-4でプレーオフ敗退となった。
その他の試合ではリール、パナシナイコス、フェレンツバーロシ、ボローニャ、セルタ、N・フォレストが勝利を収めてプレーオフを突破。リーグフェーズでトップ8に入ったリヨン、アストン・ビラ、ミッティラン、ベティス、ポルト、ブラガ、MF鈴木唯人が所属するフライブルク、ローマを加えた16チームが決勝トーナメント1回戦を戦うこととなった。
なお、組み合わせ抽選会は27日に行われる予定だ。
【決勝トーナメントプレーオフ】
[第2戦]
2月26日(木)
レッドスター 0-2 リール
※2戦合計2-1でリールが勝利
ビクトリア・プルゼニ 1-1 (PK3-4)パナシナイコス
※2戦合計3-3、PK4-3でパナシナイコスが勝利
フェレンツバーロシ 2-0 ルドゴレツ
※2戦合計3-2でフェレンツバーロシが勝利
シュツットガルト 0-1 セルティック
※2戦合計4-2でシュツットガルトが勝利
ボローニャ 1-0 ブラン
※2戦合計2-0でボローニャが勝利
セルタ 1-0 PAOKテッサロニキ
※2戦合計3-1でセルタが勝利
ノッティンガム・フォレスト 1-2 フェネルバフチェ
※2戦合計4-2でノッティンガム・フォレストが勝利
ゲンク 3-3 ディナモ・ザグレブ
※2戦合計6-4でゲンクが勝利
