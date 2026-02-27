医療脱毛の総額は実際いくらかかるのかを、経験者データで確認できる調査結果が公開されました！

エルプラスクリニックが20〜40代女性120名を対象に実施した今回の調査では、契約プランから追加費用、満足度まで具体的な数値で整理されています。

広告価格だけでは見えにくい「最終的な支払額」の目安をつかみたい人にとって、比較しやすい内容です。

エルプラスクリニック「永久脱毛の相場と費用感に関する公開調査」

調査期間：2025年10月21日〜2025年10月23日調査対象：20〜40代の医療脱毛経験者女性120名調査方法：インターネット調査平均支払額：25万円前後

エルプラスクリニックは、一般社団法人美ら琉会が運営する沖縄県那覇市の美容皮膚科・医療脱毛クリニックです。

同院はゆいレール「おもろまち駅」に隣接し、医療脱毛と美肌治療を中心に診療を行う施設です。

今回の調査は、医療脱毛を検討する人が適正価格の目安を理解できるようにする目的で実施されています。

契約プランと総額レンジの実態

全身+VIO：35.8%全身+VIO+顔：27.5%5〜6回契約：38.3%10回以上契約：32.5%25万〜30万円：19.2%20万〜40万円台：46.7%

最も選ばれている契約内容は「全身+VIO」で、広範囲をまとめて終えたいニーズが強く出ています。

回数は「5〜6回」と「10回以上」に回答が集中し、毛質や仕上がり希望で必要回数が分かれる傾向です。

費用帯は20万〜40万円台が中心で、実勢価格は広告の最安表示より高くなるケースが目立ちます。

追加費用と満足度から見る費用納得感

追加費用あり：42.5%シェービング代：51.0%（追加費用発生者中）麻酔代：41.2%（追加費用発生者中）満足（非常に満足+満足+やや満足）：84.1%自己処理が月1回程度：38.3%自己処理が全く不要：14.2%

追加費用は約4割に発生しており、シェービング代と麻酔代が総額を押し上げる主因になっています。

一方で満足度は84.1%と高く、事前に総額を理解したうえで施術効果を実感できた層ほど評価が高い結果です。

脱毛後の自己処理は「月1回程度」まで軽減した回答が最多で、日常負担の減少が体感価値につながっています。

医療脱毛の比較では、プラン料金だけでなくシェービング代や麻酔代を含めた総額確認が重要です。

回数設定は毛質と仕上がり希望で差が出やすいため、契約前に目標回数のすり合わせをしておくと費用のズレを防ぎやすくなります。

総額の目安がひと目でわかる最新実態調査！

エルプラスクリニック「永久脱毛の相場と費用感に関する公開調査」の紹介でした。

よくある質問

Q. 医療脱毛の費用はどの価格帯が多いですか？

20万〜40万円台が中心で、特に25万〜30万円の回答が最も多い結果です。

Q. 追加費用はどれくらいの人に発生していますか？

120名中42.5%に追加費用が発生しており、内訳はシェービング代と麻酔代が中心です。

Q. 満足度はどの程度でしたか？

「非常に満足」「満足」「やや満足」を合わせた満足層は84.1%でした。

