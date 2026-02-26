「なぜ歩いているだけで動物にモテるの？」特異体質のせいで犬や鳥に追われる過酷な日常に爆笑【作者に聞く】
NANNO(@nanno_koresiki)さんの『動物にモテるサラリーマンの受難』は、歩いているだけで動物たちに異常なまでに好かれてしまう男性、半田の日常を描いたアニマル漫画だ。散歩中の犬になつかれる程度なら微笑ましいが、半田の場合は鳥に囲まれ、カモに追われるなど、もはやストーカー被害に近い「受難」の日々を送っている。
街を歩けば犬が駆け寄り、気づけば肩に鳥がのっている。半田の日常は常に動物たちの気配に満ちている。あまりのモテぶりに、山奥への転勤辞令が出たときには「これ以上動物になつかれたらたまったものではない」と本気で拒否するほどだ。出勤時に子連れのカモになつかれ、カモを抱えて「遅刻カモー！」と叫びながら全力疾走する姿は、読者の笑いを誘っている。
窓を開けて寝れば頭が鳥の巣になり、カモと一緒にレジを通過する。こうしたシュールな情景について、著者のNANNOさんは「山の中なら背景が描きやすそうという安易な理由からスタートし、どうすればおもしろくなるか考えた結果、この体質が生まれた」と語る。
■特異体質のルーツと猫への片想い
半田がこの体質になったのは、高校卒業から大学卒業までのタイミングではないかとNANNOさんは推測している。番外編『動物にモテるサラリーマンの帰省』では、自分の体質について両親に聞きに行くエピソードも描かれており、物語の深みが増している。
これほど動物に愛されている半田だが、最も好きな猫にだけはなぜか嫌われてしまう。この切ない片想いや、山奥でさらに加速する受難の様子は、現在noteにて配信されている。動物たちの絶妙な表情と、それを受け入れて暮らす半田の姿は、読者に「エグいほどのマイナスイオン」を与え続けている。
取材協力：NANNO(@nanno_koresiki)
