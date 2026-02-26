ぽってりリップが春にお似あい♡ お花みたいに可憐な「今っぽ春メイク」の作り方

この春はとびきり明るい満開のお花もいいけど、凜としたクールな一輪花のようなメイクに挑戦してみるのはいかが？そこで今回は、本田紗来をお手本に、ぽってりお花色リップを使った「今っぽ春メイク」をご紹介します。これを読んで、メイクトレンドの傾向もしっかり掴んでおこう！

本田紗来が紡ぐ春メイククルーズ 今年もすでに春新色シーズンが到来！心おどる色彩やニュームードな質感など、おさえておきたいアイテムが満載。 そんな春めきコスメをひと足先にまとった紗来がメイクページ初登場。新たな表情を見せてくれたよ♡ 今っぽなメイクトレンドの傾向と対策とともにナビゲートしちゃいます！

ぽってりお花色リップ 春の息吹を感じる色とりどりの花々。そんなワクワクをとじ込めたような可憐なブーケカラーのリップを新調しよう♡ とびきり明るい満開のお花もいいけど、今回は凜としたクールな一輪花のようなイメージで。ラベンダーやモーヴを帯びた涼しげなトーンをボリューミーに効かせてみて。 ほかのパーツはラメ使いで軽やかにしつつも、唇だけ浮かないように涙袋やフレームは強調。

使用するアイテムはこちら♡ 【A】ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ RO650 1,650円（編集部調べ）／コーセー

▶赤みと青みの絶妙なところをついたピンクにキュン♡ 【B】ペタル フロート アイズ 16 2,420円／トーン

▶よく見るとホワイトに多色パールが繊細にきらめくオーロラピンク。 【C】キャンメイク プランぷくコーデアイズ 06 792円（2月下旬限定発売）／井田ラボラトリーズ

▶影色から涙袋カラーまで、全色しっかりピンクが効いた設計。 【D】キャンメイク クリームチーク 25 638円（2月下旬先行発売）／井田ラボラトリーズ

▶見たまま発色で、つけるとさらすべな仕上がりに。 【E】ブレンドカラーチーク H1 781円／セザンヌ化粧品（3/3先行発売）

▶ホワイトや血色ピンク、イエローなどさまざまなパールが重なりあう。

HOW TO How to リップ Aを唇全体にオーバーにしっかりとつけて、ブラシで少しぼかしたのち、今度は輪郭ジャストで重ね塗りを。 How to アイシャドウ Bを上まぶたの中央と鼻根に指でつけて、さらにブラシにとり目頭を起点に放射状に三角形になじませる。上目尻のきわに、C-1とC-2を混ぜてライン風に入れる。下まぶたは、C-1を全体に、C-2をきわに、C-3で涙袋ラインを描く。 How to チーク Dをほおの中央から目幅くらいに小さく横長に入れる。Eを目頭側の三角ゾーンと目尻側のCゾーンにオン。

完成♡ ラメを上手に使って唇を引き立てつつ、全体的にバランスのとれた今っぽ春メイクの完成♡ ワンピース 5,929円／miette イヤーカフ（2個セット）9,900円／アビステ

コレもおすすめ♡ 【KANEBO】ルージュスターヴァイブラント V17 むっちりとした厚みと透け感が共存する新質感。 カネボウ ルージュスターヴァイブラント V17 5,060円／カネボウインターナショナルDiv. 撮影／三瓶康友（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（TRON）スタイリング／城田望（KIND）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

本田紗来