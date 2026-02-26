ぽってりリップが春にお似あい♡ お花みたいに可憐な「今っぽ春メイク」の作り方
この春はとびきり明るい満開のお花もいいけど、凜としたクールな一輪花のようなメイクに挑戦してみるのはいかが？そこで今回は、本田紗来をお手本に、ぽってりお花色リップを使った「今っぽ春メイク」をご紹介します。これを読んで、メイクトレンドの傾向もしっかり掴んでおこう！
本田紗来が紡ぐ春メイククルーズ
今年もすでに春新色シーズンが到来！心おどる色彩やニュームードな質感など、おさえておきたいアイテムが満載。
そんな春めきコスメをひと足先にまとった紗来がメイクページ初登場。新たな表情を見せてくれたよ♡ 今っぽなメイクトレンドの傾向と対策とともにナビゲートしちゃいます！
ぽってりお花色リップ
春の息吹を感じる色とりどりの花々。そんなワクワクをとじ込めたような可憐なブーケカラーのリップを新調しよう♡
とびきり明るい満開のお花もいいけど、今回は凜としたクールな一輪花のようなイメージで。ラベンダーやモーヴを帯びた涼しげなトーンをボリューミーに効かせてみて。
ほかのパーツはラメ使いで軽やかにしつつも、唇だけ浮かないように涙袋やフレームは強調。
使用するアイテムはこちら♡
【A】ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ RO650 1,650円（編集部調べ）／コーセー
▶赤みと青みの絶妙なところをついたピンクにキュン♡
【B】ペタル フロート アイズ 16 2,420円／トーン
▶よく見るとホワイトに多色パールが繊細にきらめくオーロラピンク。
【C】キャンメイク プランぷくコーデアイズ 06 792円（2月下旬限定発売）／井田ラボラトリーズ
▶影色から涙袋カラーまで、全色しっかりピンクが効いた設計。
【D】キャンメイク クリームチーク 25 638円（2月下旬先行発売）／井田ラボラトリーズ
▶見たまま発色で、つけるとさらすべな仕上がりに。
【E】ブレンドカラーチーク H1 781円／セザンヌ化粧品（3/3先行発売）
▶ホワイトや血色ピンク、イエローなどさまざまなパールが重なりあう。
HOW TO
How to リップ
Aを唇全体にオーバーにしっかりとつけて、ブラシで少しぼかしたのち、今度は輪郭ジャストで重ね塗りを。
How to アイシャドウ
Bを上まぶたの中央と鼻根に指でつけて、さらにブラシにとり目頭を起点に放射状に三角形になじませる。上目尻のきわに、C-1とC-2を混ぜてライン風に入れる。下まぶたは、C-1を全体に、C-2をきわに、C-3で涙袋ラインを描く。
How to チーク
Dをほおの中央から目幅くらいに小さく横長に入れる。Eを目頭側の三角ゾーンと目尻側のCゾーンにオン。
完成♡
ラメを上手に使って唇を引き立てつつ、全体的にバランスのとれた今っぽ春メイクの完成♡
コレもおすすめ♡
【KANEBO】ルージュスターヴァイブラント V17
むっちりとした厚みと透け感が共存する新質感。
撮影／三瓶康友（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（TRON）スタイリング／城田望（KIND）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 エディター 佐々木麗
本田紗来