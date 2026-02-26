ＢＴＳのジョングクが２６日深夜、ライブ配信を行い耳目を集めた。ジョングクはこの日、同居中の友人、実兄とお酒を飲んでおり、リラックスした姿でファンと交流した。

ジョングクは「２月になってからすごく忙しくて、皮膚科に行く時間もない。３月もリリースとステージに向けて準備すべきことがたくさんあるから、ずっと多忙だ」と近況を報告。

配信途中には、かつて喫煙者だったことを告白し「ヘビースモーカーだったけど、すごく努力して禁煙した。そういう事も（ファンに）話したかった。でも話した瞬間、会社が大変なことになるから」と吐露。「僕は皆さんが好きで…ただイライラする。僕はやりたいように生きる。会社なんてどうでもいい。代わりに大切なものを手放したくないから、うまくやるつもりだけど」「酔って無茶をするのも僕の性格だし、僕の考えじゃないか。会社に気を使わないで楽に話したい。もちろん、このコメントが物議を醸すかもしれないけど、それが僕だから」と言及し、ファンを心配させた。

そして「ＡＲＭＹ（アーミー：ファン名称）たちには正直でいたい。会社さえなければ、全て話したかった」と明かしていた。

配信中ジョングクは、友人に向かって中指を立てたりＮＧ用語を口にしたりしたため、視聴していた一部のファンがライブ配信をやめるよう促すと「なんでやめろとか言うんだ。ごちゃごちゃ言うな」と反抗する場面も。そしてファンコミュニティーに「僕の人生を僕の思うままに生きていくので、応援して！」とメッセージを残した。

配信終了後、オンライン上では「全てさらけ出してくれてありがとう」「正直で良い」「公人として軽率だった」など、賛否両論が飛び交っている。