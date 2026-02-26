主婦の「のーりー」さんの漫画「産後夫婦はこう変わる」（全3話）がインスタグラムで合計500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

子どもが生まれてから、目まぐるしく変化した夫婦の日常。出産前と後では、たくさんの場面で違いがあって…という内容で、読者からは「全部共感できる！」「子どもを育てるって、それだけ大変なことなんですね」などの声が上がっています。

映画に外食…“当たり前”だった時間の変化

のーりーさんは、インスタグラムで作品を発表しています。のーりーさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「産後夫婦はこう変わる」を描いたきっかけを教えてください。

のーりーさん「子どもが生まれる前は、夫婦で映画館に行ったり、おいしい物を食べに出かけたりしていたのですが、子どもが生まれてからはそれが少し難しくなりました。その目まぐるしい変化をイラストで表現したい、と思ったからです」

Q.出産前と後でたくさんのことが変化したかと思います。それに対して、どのように感じていますか。

のーりーさん「まず出産のダメージが大きいのに、その直後から子どものお世話が始まり、夜も通して眠れず、子どもが体調を崩せば看病をしなくてはなりません。『子どもがいるって、こんなに大変なんだ』と気付かされました。ただ、子どもは本当にかわいいので癒やされることも多く、自分の感性も豊かになったなと感じています。今はとても幸せです」

Q.出産前と後で、特に「大きく変わったなあ」と感じたのはどのようなことですか。

のーりーさん「自分が自由に使える時間が減ったことです。ストレスをうまくコントロールするには自分の時間や趣味が必要だと思いますが、子どもがいるとどうしても中断せざるを得なかったり、集中できなかったりするので、育児をしながらその時間を確保することが難しくなりました。特に寝かしつけの最中に寝落ちしてしまったときは、悲しい気持ちになります…」

Q.これからご家族の皆さんと、どのような人生を歩んでいきたいですか。

のーりーさん「家族全員が元気で、楽しく過ごしていけたら良いなと思っています！」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

のーりーさん「2025年の夏ごろからです。元々絵を描くことが好きで、LINEのスタンプなどを作ったりしていましたが、子どもが生まれてからは何もできていませんでした。末っ子も3歳になり、病気になる回数も減り、生活が落ち着き始めたことをきっかけに、2025年からインスタグラムを始めました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

のーりーさん「読者の皆さんから参考にしていただけたり、自分の思い出として見返したときに楽しめたりする漫画を制作していきたいです。もっといろいろなタッチのイラストも描けるので、ちょっとしたイラストや、企業さまからの依頼を受けて、挿絵なども描いていきたいです」

Q.漫画「産後夫婦はこう変わる」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

のーりーさん「『共感しかない！』『うちも一緒！』などといった共感のコメントが多く寄せられました。そのコメントを見て、『やはりみんな同じなんだな』とほっこりしました」