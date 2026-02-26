「nothing to do with」の意味は？受験英語の頻出表現！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「〜と関係がない、〜と無関係である」でした！

「nothing to do with」は、「〜と関係がない、〜と無関係である」を意味する英語表現です。

「〜とは関わりたくない」というニュアンスでも使うことができます。

「She wants nothing to do with him anymore.」

（彼女は、もう彼と関わりたくないと思っている）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。