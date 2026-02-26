「日本人は意外と…」初来日のフランス人旅行者が驚いた「イメージと違う」日本人の行動

日本で外国人旅行者の数が劇的に増加しているという話を、ここ数年は毎日のように耳にするようになった。海外で生活している筆者が、「この前日本へ旅行に行ってきた」と話す外国人と出会う機会も驚くほどに増えている。

筆者はここ数年の間に日本を旅行したという外国人と出会うたびに「日本のどこを訪問したのか」「どの日本食が気に入ったのか」「人の感じはどうだったか」など、いわば定番のトピックについて話すのはもちろんのこと「外国人旅行者という視点から日本という国がどう見えたのか」という点についても、詳しく話を聞くようにしている。

全体的な傾向として、日本を訪れた外国人旅行者は日本での滞在に満足している場合がほとんどだ。一方で、渡航前にイメージしていた日本と実際に訪れて感じた日本との違いに驚いたという話も聞く。「日本は人々がルールに従って生きていて、何事においても効率が重視されている」というイメージは、多くの外国人に持たれている。

しかし、実際に日本を旅行した外国人の中には「必ずしもルールに縛られて、効率ばかりが重視されているわけではない」という実情に気が付く人もいる。彼らの視点はとても斬新で興味深く、日本人である筆者も「なるほどなあ」と納得することも少なくないのだ。例えば、日本でよく見られる「出前」のシステムに驚くイギリス人がいた。使い捨ての容器ではなく、店で使用している食器のまま運ばれ、客がそれを洗い、翌日店員が引き取りに来るという非効率なシステムのなかに店側の心意気を感じるという。

フランス人旅行者が驚いた居酒屋での出来事

このように、人々の考え方の違いが社会システムや習慣の違いに発展していると考えられる例は他にもある。つい数か月前に日本を初めて訪問したというフランス人旅行者が、日本の居酒屋で体験したエピソードを紹介しよう。

フランス人旅行者は日本語は全くできないものの、東京在住フランス人コミュニティーの飲み会に参加する形で居酒屋を利用したのだと言う。その店はチェーンの大衆居酒屋で、肩肘張るような雰囲気の店ではなく、価格帯もリーズナブルな部類だ。

フランスでは食事をシェアするという文化はないものの、在日フランス人による「日本の居酒屋ではたくさんの料理を注文してみんなでシェアして食べる」という話を聞き、さまざまな料理を注文してシェアすることにしたフランス人旅行者。飲み会は非常に楽しく進み、そろそろデザートに取りかかって締めようかというタイミングで、彼は自分が注文していた料理が一品来ていないことに気が付いたそうだ。店員を呼んで確認すると、どうやらその料理だけ忘れられていたようで、「すぐにお作りします」と謝られたという。その言葉通り料理はすぐに提供され、無事にデザートタイムに移ったという。

フランス人旅行者を驚かせたのは、その後のお会計時においてだった。レシートを見ると、忘れられていて遅れて到着した料理分の会計が含まれていなかったのだという。店員に尋ねると「こちらのミスなのでお代は頂けない」とのこと。日本人からすると「ちゃんとしたお店だな」と有難く思いはするものの、感動するほどの事象ではないかもしれないが、フランス人旅行者はこの出来事に強く心を打たれたという。

「日本人は意外と融通が利く」

確かに、フランスの飲食店で同じような状況になったとして、上に挙げた日本の居酒屋のような対応をしてもらえることは絶対にありえない。「今から調理する？それとも注文をキャンセルする？」と尋ねてくれる店なら上出来だし、「そんな注文を私は受けていない。あなたが間違っているのだ」と客に対して堂々と言ってのける店員も珍しくないのだ。店側の落ち度を認めた上で「こちらのミスなので料金は頂けない」と自発的に言ってくれる店など、おそらくフランス中を探しても一軒も存在しないだろう。これは決してフランスだけでの話ではなく、欧州の飲食店でのクレーム対応なんてどこも似たり寄ったりのひどいものだ。

先述のフランス人旅行者は、日本のサービス業の質の高さに感動すると同時に、「日本人は意外と融通が利く」という点にも驚いたそうだ。フランスでは「日本人はマニュアルやルールに縛られて行動している」というイメージが強いそうで、彼が経験したようなイレギュラーな状況においても、当意即妙で理想的な対応ができるという点を称賛していた。しかも、洗練されたサービスが期待される高級レストランではなく、大衆的な安い居酒屋においての出来事という点も、フランス人旅行者の心を掴んだらしい。「日本人は頭が柔らかいから、Hokusaiなど革命的な芸術が生み出せたのだろう」と、自説とともに日本の素晴らしさを力説していた。彼が再び日本の地を踏む日も、そう遠くはなさそうだ。

意外と人間らしい部分が感じられる面白い国

出前というシステムに見られる信頼関係や、公共交通機関の複雑な運賃体系、居酒屋でのクレーム対応など、「海外からの旅行者が日本で驚いたこと」というテーマの中でも、あまり触れられていない「ニッチな驚き」について解説した。「日本は効率重視の社会で、人々がロボットのようにマニュアルやルールに従って働いている」という諸外国で非常に根強いイメージとは裏腹に、意外にも非効率的な部分が多くあり、融通が利く国であったという点は、全体に共通している。もっと言えば「イメージとは違って、意外と人間らしい部分が感じられる面白い国」といったところだろうか。

日本で生活している人にとっては、「日本人がロボットのように働いていて融通が利かないなんていったいどんなイメージ？」と可笑しく思うかもしれないが、実際このイメージを持つ外国人は少なくない。満員電車ですし詰め状態で移動するサラリーマンや、ルールや注意書きの貼り紙をそこら中に掲示したがる店の動画や写真を見て、そう捉える外国人も多いのだ。

かつては実際に日本を訪れる外国人というのは限られていたので、こうしたイメージは修正されないままであったのだが、昨今の「日本旅行ブーム」によって自分の目で日本を見て日本を体感する外国人が増えたこともあり、より多様で実情に沿った感想が生まれやすいのかもしれない。

非効率的すぎる公共交通の運賃システムなど、日本が改善していくべき点は多くあるだろう。その一方で、昔ながらの出前や飲食店での機転の利いた対応など、日本人自身が気づいていない豊かさも日本には多く存在する。もちろん、全てを外国人旅行者視点に合わせる必要は全くないし、他の国のシステムに追従する必要もない。しかしながら、文化やバックグラウンドが異なる人々の感想というものは、より豊かな社会を形成するために参考となるものである点は意識しておきたい。変わらずに守っていくべき点は保持しつつ、改善すべき点に関しては外の人の意見にも耳を傾けていく。そうして、柔軟性のある日本ならではの社会を作っていければ理想的だ。

