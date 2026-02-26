店舗サイネージの価値を、実測データで再定義する新プラットフォームが登場します。

Space vision AIは、AI映像分析を基盤にした「attention:d」を日本で初公開します。

2026年3月3日から6日まで、東京ビッグサイト東展示棟で開催されるリテールテックJAPAN 2026で体験できます。

Space vision AI「attention:d」

展示会名：リテールテックJAPAN 2026会期：2026年3月3日（火）〜3月6日（金）開催時間：10:00〜17:00最終日終了時刻：16:30会場：東京ビッグサイト 東展示棟ブース番号：RT7038事前海外公開：2展示会（ISE2026／Euroshop2026）

リテールテックJAPANは、流通業のサプライチェーンとマーケティングを進化させる最新IT機器とシステムを紹介する日本最大の専門展です。

同展の東展示棟は、流通DXの実機展示が集中するゾーンで、導入検討中の小売・流通担当者が比較しやすい会場構成です。

今回公開されるattention:dは、広告配信、来店分析、効果計測を一体運用できる次世代リテールメディア基盤です。

中核は「Retail Vision」と「Storefront AI」の2ソリューションです。

売場で起きた行動をデータ化し、次の配信へ反映する循環型運用。

Retail Visionで可視化する来店行動と注視データ

デモ表示要素：4分割画面Female／30sPASSDwell TimeAttention to Product

デモ画面では、来店者の導線、視線先、滞在時間が1つの流れで確認できます。

「どこを見て、どれだけ止まり、どの訴求で反応したか」を同時に把握できるため、売場改善の意思決定が速くなります。

通行人数だけに依存した評価から、接触の質を追う評価への切り替えです。

店頭マーケティングを感覚ではなく検証で回せる点が、現場導入時の大きな価値になります。

成果連動CPMモデルとプライバシー設計の実務性

準拠基準：IAB DOOH計測ガイドライン設立：2023年7月

ターゲット設定例：18〜59歳男女。

ターゲット設定例：男性18〜59歳。

ターゲット設定例：女性18〜59歳。

attention:dは、指定ターゲットに一致した実インプレッションのみを課金対象にする成果連動型CPMモデルを採用しています。

広告費が「配信量」ではなく「成立した接触」に近づくため、予算効率の説明責任を取りやすい設計です。

分析はオンデバイスで実行され、画像は機器内で即時分析と破棄を行う方式です。

外部サーバーへ画像送信を行わない運用方針は、個人情報保護が厳しい市場での展開を見据えた実装です。

ロシュとLGエレクトロニクスの海外展示プロジェクトで効果が実証されている点も、導入判断の材料になります。

このプラットフォームは、メディア企業、小売事業者、SIパートナーの3者で活用シナリオが明確に分かれています。

メディア企業には、新しい広告在庫をデータ付きで販売できる選択肢を提供します。

店舗オーナーには、ショーウインドーや店頭サイネージを来店率向上のための運用資産に変える導線を示します。

SIパートナーには、ハード提案だけで終わらないROI可視化付きの提案軸を追加できます。

小売空間をデータで運用する流れは、2026年の店頭メディア戦略で外せない論点です。

来店客との接点を精密に測り、配信を最適化し、成果で評価する流れが一気に現実味を帯びてきました！

【来店データで広告配信を最適化する次世代基盤！

Space vision AI「attention:d」】の紹介でした。

よくある質問

Q. attention:dはどこで日本初公開されますか？

リテールテックJAPAN 2026の東京ビッグサイト東展示棟で公開されます。

Q. ブース番号は何番ですか？

Space vision AIのブース番号はRT7038です。

Q. 成果連動型CPMではどのような条件で計測されますか？

18〜59歳男女など広告主が指定したターゲットに合致した実インプレッションを基準に計測と課金が行われます。

