ユーロドルは１．１８ドルちょうど付近で推移している。本日は１．１７ドル台後半での上下動に終始していたが、先ほどからやや買いが入っているようだ。１．１８ドル台に入ると上値が重くなるようだが、下値も１．１７ドル台半ばでサポートされており、下押す気配も見られていない。ユーロドルは年初の急上昇の調整が見られているものの、調整色も薄まっている。ただし、リバウンドする気配もなく、膠着した展開が続いている状況。



一方、ユーロ円は前日からの円安が継続しており、１８４円台後半まで上昇。２１日線の上を回復す動きが見られている。



調査によると、多くのエコノミストがラガルドＥＣＢ総裁が任期満了前に退任すると予想している。過半数が年内辞任を見込み、来年１０月まで任期を全うすると見る回答は３割未満に留まっている。退任した場合の後任には、クノット・オランダ中銀前総裁を５７％が最有力候補に挙げている。ラガルド総裁は留任の方針を示しているが、臆測は続く。回答者の５２％は途中退任ならＥＣＢの信頼性が損われるとし、約３分の１は自律性への影響を懸念。



EUR/USD 1.1808 EUR/JPY 184.51 EUR/GBP 0.8711



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

