X¤¬¡ÖAI¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¡×¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò³«È¯Ãæ¤«
X¤Ç¤ÏAI¤Ë¤è¤ëÀÅª²èÁü¤ÎÀ¸À®¤ä¸í¾ðÊó¤Î³È»¶¤Ê¤É¡¢AI¤Î»ÈÍÑË¡¤äÆ©ÌÀÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥ê¸¦µæ¼Ô¤ÎNima Owji»á¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢X¤ÏÅê¹Æ»þ¤ËAIÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢AIÀ¸À®¤äAI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¥é¥Ù¥ë¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
BREAKING: X is working on a "Made with AI" label!
Users will soon be able to label their posts as AI-generated content!
Most probably, not labeling them will go against the X rules when this feature launches! pic.twitter.com/CMXafCUjTZ— Nima Owji (@nima_owji) 2026Ç¯2·î22Æü
X is working on ¡ÆMade with AI¡Ç labels. | The Verge
X tests AI labeling to combat the rise of generated content | Social Media Today
https://www.socialmediatoday.com/news/x-formerly-twitter-tests-ai-content-labels/812913/
X¤ÎAI¤Ç¤¢¤ëGrok¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿²èÁü¤äÆ°²è¤Ë¤ÏÆ©¤«¤·¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬AIÀ¸À®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏX¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅê¹Æ¤ËAIÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«³«¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÏµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£X¤ÎÀ½ÉÊÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ó¥¢»á¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤Ï¿Í´Ö¤ÎÆ°¤¤ä´¶¾ð¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËX¤ËË¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò¤æ¤¬¤á¤¿¤ê²þ¤¶¤ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅØÎÏ¤òÊ§¤Ã¤ÆÂÐ¹³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬µ¡³£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¾¦¶ÈÃÄÂÎ¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î»Ø¼¨¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÉÔ°Â¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈAI¤ä¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤ÎÆ©ÌÀ²½¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
People come X to get a pulse on humanity. Because of that, the platform must make every effort to resist anything that misrepresents or adulterates that pulse.
There is nothing more unsettling than expecting you¡Çre reading the words of a human -- only to find it was a machine,¡Ä— Nikita Bier (@nikitabier) 2026Ç¯2·î22Æü
ÆÈÎ©·Ï¥¢¥×¥ê¸¦µæ¼Ô¤ÎOwji»á¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿°Ê²¼¤Î²èÁü¤Ï¡¢Åê¹Æ¤ÎÆ©ÌÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹X¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖContent disclosure(¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«¼¨)¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖDisclose paid promotion(ÍÎÁ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤à)¡×¤È¡ÖMade with AI(AIÀ¸À®)¡×¤Î2¤Ä¤Î¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò³«¼¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Owji»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖMade with AI¡×¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÏX¤¬³«È¯Ãæ¤Îµ¡Ç½¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤òAIÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¥é¥Ù¥ëÉÕ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Owji»á¤Ï¡Ö¤³¤Îµ¡Ç½¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢AIÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅê¹Æ¤¹¤ëºÝ¤Ë¥é¥Ù¥ëÉÕ¤±¤·¤Ê¤¤¤ÈX¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMade with AI¡×¤ÏOwji»á¤¬È¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦³«È¯Ãæ¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÏX¤Ï¸ø¼°¤Ë¾ÜºÙ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Owji»á¤Ï¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¼ÂÁõ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡ÖMade with AI¡×¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹»þ´ü¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°·¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎSocialMediaToday¤Ï¡ÖMade with AI¡×¤Ë¤è¤ë¥é¥Ù¥ëÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌäÂê¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¥é¥Ù¥ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¥é¥Ù¥ëÉÕ¤±¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¬Ìó°ãÈ¿¤È¤·¤Æ½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÅê¹Æ¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î¸å¿·¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤·¤Æµ¶¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦Í¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£