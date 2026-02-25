¡ÚÇË³Ê¡ÛÊÒÆ»5Ëü±ß°Ê²¼¤ÇÊÆ¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ø¡ªZIPAIR¡Ö¥ªー¥é¥ó¥ÉÄ¾¹ÔÊØ¡×½é¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎÁ´ËÆ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô48Ëü¿Í¤ÎÎ¹¹Ô·ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ª¤Î¤À/Onoda¡×¤¬¡¢¡ÖZIPAIR À®ÅÄ¡á¥ªー¥é¥ó¥É ¥Á¥ãー¥¿ー¡õ½éÊØ Åë¾èµ¡ªÊÒÆ»5Ëü±ß¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ø¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢³¤³°Î¹¹Ô¹¥¤¤ä¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Ñー¥¯¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤¬100¡ó½Ð»ñ¤¹¤ëÃæÄ¹µ÷Î¥Ï©Àþ¤ËÆÃ²½¤·¤¿³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¡¢ZIPAIR¡Ê¥¸¥Ã¥×¥¨¥¢¡Ë¤ÎºÇ¿·¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥ªー¥é¥ó¥É¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿·Ï©Àþ¤Î½¢¹Ò¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¤È¥ªー¥é¥ó¥É¤ò·ë¤Ö»Ë¾å½é¤ÎÄ¾¹ÔÎ¹µÒÊØ¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢Æ°²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡ÖÊÒÆ»5Ëü±ß°Ê²¼¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤ÊÇË³Ê¤Î¹Ò¶õ·ô¤òÊÒ¼ê¤ËÅë¾è¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£Îò»ËÅª¤Ê½éÊØ¡¢¤«¤ÄÄ¾¹ÔÊØ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î³Ê°Â²Á³Ê¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢LCC¤Ç14»þ´Ö¶á¤¯¤ËµÚ¤ÖÄ¶Ä¹µ÷Î¥¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¤Î¤«¡£¤ª¤Î¤À»á¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢¤ª¤Î¤À»á¤ÏÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£º£²óÈà¤¬Åë¾è¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ZIPAIR¤ÎZG714ÊØ¡¢¥ªー¥é¥ó¥É¹Ô¤¤À¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ªー¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¡×¤ä¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¡×¤òÍÊ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹ë²ÚµÒÁ¥¤¬È¯Ãå¤¹¤ë¥Ýー¥È¥«¥Ê¥Ù¥é¥ë¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î°ìÂç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ï¤ª¤í¤«¥¢¥¸¥¢·÷¤«¤é¥ªー¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¥ªー¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢¥À¥é¥¹¤ä¥·¥«¥´¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤Ç¹ñÆâÀþ¤Ë¾è¤ê·Ñ¤°¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹Âç¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤Ï¡¢Æþ¹ñ¿³ºº¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤ä¹Âç¤Ê¥¿ー¥ß¥Ê¥ë´Ö¤Î°ÜÆ°¡¢ÉÑÈ¯¤¹¤ë¹ñÆâÀþ¤ÎÃÙ±ä¤Ê¤É¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¿´ÍýÅª¡¦ÆùÂÎÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥ªー¥é¥ó¥ÉÄ¾¹ÔÊØ¡×¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÈá´ê¤È¤â¸À¤¨¤ëÌ´¤Î¥ëー¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²óZIPAIR¤¬±¿¹Ò¤·¤¿¤Î¤ÏÄê´üÊØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤È¤·¤Æ¤Î±¿¹Ò¤À¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤ª¤Î¤À»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¸µ¡¹¤³¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÏÂç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡ÊJTB¤äHIS¤Ê¤É¡Ë¤¬´ë²è¤·¤¿À®ÅÄÈ¯¤Î¡Ö5Çñ7Æü¥ªー¥é¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ä¥¢ー¡×¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¥Ä¥¢ー¤È¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÎ¹Èñ¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ª¤è¤½50Ëü±ß¤«¤é60Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹â³Û¤ÊÀßÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢½ÐÈ¯¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ä¥¢ー¤È¤·¤ÆËä¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¾¾êºÂÀÊ¤¬¡¢ZIPAIR¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î²Á³Ê¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÊÒÆ»4Ëü7000±ßÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¡¢5Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅê¤²Çä¤ê²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÈÎò»ËÅª¤Ê±ß°Â¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ËÌÊÆ¤Ø¤Î¹Ò¶õ·ô¤¬¹âÆ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²Á³ÊÀßÄê¤¬¤¤¤«¤Ë°Û¼¡¸µ¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤ª¤Î¤À»á¤Ï¤³¤ÎÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥ÊーÅù¤Î¹Ò¶õ·ôÈæ³Ó¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼êÇÛ¤·¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¥Õ¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢LCC¤Ç¤¢¤ëZIPAIR¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¼õÂ÷¼ê²ÙÊª¤äµ¡Æâ¿©¡¢ºÂÀÊ»ØÄê¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï°ìÀÚ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¤Î¤À»á¤ÏÍÂ¤±Æþ¤ì²ÙÊª¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÊºÇÂç30kg¤Þ¤Ç¡Ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìó1Ëü1000±ß¤òÄÉ²Ã¤Ç²Ý¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁí³Û¤ÇÌó6Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤ÎËÌÊÆ¹Ô¤¥¨¥³¥Î¥ßー¥¯¥é¥¹¤ÎÁê¾ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾Á°¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤À¤Ã¤¿¤¿¤áºÂÀÊ»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤º¡¢3-3-3¤ÎÇÛÎó¤ÎÃæ±ûºÂÀÊ¡ÊDÀÊ¡Ë¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Ìó14»þ´Ö¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥¤¥È¤ÇÄÌÏ©Â¦¤Ç¤âÁëÂ¦¤Ç¤â¤Ê¤¤Ãæ±ûÀÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Î¹´·¤ì¤¿¤ª¤Î¤À»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶Åë¾è·ô¤òÈ¯·ô¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÄÌÏ©Â¦¤ÎÀÊ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤ÄºÝ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤¬100¡ó½Ð»ñ¤¹¤ëÃæÄ¹µ÷Î¥Ï©Àþ¤ËÆÃ²½¤·¤¿³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡ÊLCC¡Ë¡¢ZIPAIR¡Ê¥¸¥Ã¥×¥¨¥¢¡Ë¤ÎºÇ¿·¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤À¡£ÆüËÜ¤ÎÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¥ªー¥é¥ó¥É¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¤³¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿·Ï©Àþ¤Î½¢¹Ò¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¤È¥ªー¥é¥ó¥É¤ò·ë¤Ö»Ë¾å½é¤ÎÄ¾¹ÔÎ¹µÒÊØ¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢Æ°²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ëÄÌ¤ê¡ÖÊÒÆ»5Ëü±ß°Ê²¼¡×¤È¤¤¤¦¡¢¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤ÊÇË³Ê¤Î¹Ò¶õ·ô¤òÊÒ¼ê¤ËÅë¾è¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£Îò»ËÅª¤Ê½éÊØ¡¢¤«¤ÄÄ¾¹ÔÊØ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î³Ê°Â²Á³Ê¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢LCC¤Ç14»þ´Ö¶á¤¯¤ËµÚ¤ÖÄ¶Ä¹µ÷Î¥¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ²÷Å¬¤Ê¤Î¤«¡£¤ª¤Î¤À»á¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢¤ª¤Î¤À»á¤ÏÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£º£²óÈà¤¬Åë¾è¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ZIPAIR¤ÎZG714ÊØ¡¢¥ªー¥é¥ó¥É¹Ô¤¤À¡£¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ªー¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¡×¤ä¡Ö¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾ー¥È¡×¤òÍÊ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¹ë²ÚµÒÁ¥¤¬È¯Ãå¤¹¤ë¥Ýー¥È¥«¥Ê¥Ù¥é¥ë¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î°ìÂç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ï¤ª¤í¤«¥¢¥¸¥¢·÷¤«¤é¥ªー¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬¥ªー¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¾ì¹ç¡¢¥À¥é¥¹¤ä¥·¥«¥´¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤Ç¹ñÆâÀþ¤Ë¾è¤ê·Ñ¤°¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹Âç¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤Ï¡¢Æþ¹ñ¿³ºº¤ÎÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤ä¹Âç¤Ê¥¿ー¥ß¥Ê¥ë´Ö¤Î°ÜÆ°¡¢ÉÑÈ¯¤¹¤ë¹ñÆâÀþ¤ÎÃÙ±ä¤Ê¤É¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¿´ÍýÅª¡¦ÆùÂÎÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥ªー¥é¥ó¥ÉÄ¾¹ÔÊØ¡×¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÈá´ê¤È¤â¸À¤¨¤ëÌ´¤Î¥ëー¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²óZIPAIR¤¬±¿¹Ò¤·¤¿¤Î¤ÏÄê´üÊØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Á¥ãー¥¿ーÊØ¤È¤·¤Æ¤Î±¿¹Ò¤À¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤ª¤Î¤À»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¸µ¡¹¤³¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÏÂç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¡ÊJTB¤äHIS¤Ê¤É¡Ë¤¬´ë²è¤·¤¿À®ÅÄÈ¯¤Î¡Ö5Çñ7Æü¥ªー¥é¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ä¥¢ー¡×¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤Î¥Ä¥¢ー¤È¤·¤Æ¿½¤·¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÎ¹Èñ¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ª¤è¤½50Ëü±ß¤«¤é60Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹â³Û¤ÊÀßÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢½ÐÈ¯¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ä¥¢ー¤È¤·¤ÆËä¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¾¾êºÂÀÊ¤¬¡¢ZIPAIR¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌ¸þ¤±¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î²Á³Ê¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÊÒÆ»4Ëü7000±ßÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¡¢5Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅê¤²Çä¤ê²Á³Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÈÎò»ËÅª¤Ê±ß°Â¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ËÌÊÆ¤Ø¤Î¹Ò¶õ·ô¤¬¹âÆ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î²Á³ÊÀßÄê¤¬¤¤¤«¤Ë°Û¼¡¸µ¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤ª¤Î¤À»á¤Ï¤³¤ÎÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¥¹¥«¥¤¥¹¥¥ã¥ÊーÅù¤Î¹Ò¶õ·ôÈæ³Ó¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼êÇÛ¤·¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¥Õ¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢LCC¤Ç¤¢¤ëZIPAIR¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¼õÂ÷¼ê²ÙÊª¤äµ¡Æâ¿©¡¢ºÂÀÊ»ØÄê¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï°ìÀÚ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ª¤Î¤À»á¤ÏÍÂ¤±Æþ¤ì²ÙÊª¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÊºÇÂç30kg¤Þ¤Ç¡Ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ìó1Ëü1000±ß¤òÄÉ²Ã¤Ç²Ý¶â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁí³Û¤ÇÌó6Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤ÎËÌÊÆ¹Ô¤¥¨¥³¥Î¥ßー¥¯¥é¥¹¤ÎÁê¾ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¾Á°¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤À¤Ã¤¿¤¿¤áºÂÀÊ»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤º¡¢3-3-3¤ÎÇÛÎó¤ÎÃæ±ûºÂÀÊ¡ÊDÀÊ¡Ë¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Ìó14»þ´Ö¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥¤¥È¤ÇÄÌÏ©Â¦¤Ç¤âÁëÂ¦¤Ç¤â¤Ê¤¤Ãæ±ûÀÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Î¹´·¤ì¤¿¤ª¤Î¤À»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶Åë¾è·ô¤òÈ¯·ô¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÄÌÏ©Â¦¤ÎÀÊ¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤ÄºÝ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö¹ë²ÚµÒÁ¥¤¬1¿Í2.5Ëü±ß¡©¡×MSC¥Ù¥ê¥Ã¥·¥Þ¤ÇÅìµþ¢ª¾å³¤¤Ø¡ª3Çñ4Æü¡Ö³Ê°Â¥¯¥ëー¥º¡×Á´ËÆ
»ÒÏ¢¤ì³¤³°¤Î¡ÈÀµ²ò¡É¤Ï¤³¤ì¡©¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë2Çñ3Æü¡¢Æ°Êª±àÄ¾·ë¤ÎºÇ¿·¡Ö¥Ä¥êー¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç²á¤´¤¹°µÅÝÅªÈóÆü¾ï
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û ËèÇ¯Í½Ìóº¤Æñ¤ÊÀ±Ìî¥ê¥¾ー¥È¡¡¥È¥Þ¥à¡ÖÉ¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¡×½ÉÇñµ¡ª1Çñ2Ëü8000±ß¤Ç¡ÖÉ¹ÄÒ¤±¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Î¹¹Ô·ÏYouTuber¤Î¤ª¤Î¤À¤Ç¤¹¡ªÈô¹Ôµ¡¡¢³¤³°¡¦¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ÎÆ°²è¤òÅê¹ÆÃæ¡ª1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿À¸Í½Ð¿È¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£