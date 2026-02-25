24»þ´Ö¥¸¥à¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯»È¤¨¤ë¿·µòÅÀ¡ªANYTIME FITNESS¡Ö¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÊýÆîÄ®Å¹¡×
ÄÌ¶ÐÁ°¤ä»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ç±¿Æ°¤òÂ³¤±¤¿¤¤¿Í¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÊýÆîÄ®Å¹¤¬¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
24»þ´Ö±Ä¶È¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¶¯¤µ¤â²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
ANYTIME FITNESS¡Ö¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÊýÆîÄ®Å¹¡×
ANYTIME FITNESS¤Ï¡¢24»þ´ÖÇ¯ÃæÌµµÙ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÊÆ¹ñÈ¯¾Í¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÀ¤³¦30¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç5,500Å¹ÊÞ°Ê¾å¤òÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆü¾ï¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¥¸¥à¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊýÆîÄ®Å¹¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¡¢À¸³èÆ°Àþ¤ÎÃæ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤ä¤¹¤¤µòÅÀ¤òÁý¤ä¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¬ÌÏ¤ÈÍøÍÑ´ðÈ×
À¤³¦Å¸³«¡§30¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¦5,500Å¹ÊÞ°Ê¾å¹ñÆâÅ¹ÊÞ¿ô¡§1,200Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¹ñÆâ²ñ°÷¿ô¡§100Ëü¿ÍÆÍÇË¡Ê2025Ç¯5·î»þÅÀ¡Ë
½ÐÄ¥Àè¤ä°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Ç¤âÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢Å¹ÊÞÌÖ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°·ÑÂ³¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¿ô»ú¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿²ñ°÷´ðÈ×¤Ï¡¢24»þ´Ö¥¸¥à¤¬À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24»þ´Ö±¿±Ä¤Ë²Ã¤ï¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤ÎÁªÂò»è
²ñ°÷¸þ¤±Ï¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Fitness+¡ÊÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¡ËÂÐ±þ¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¿ô¡§12¼ïÎà
¥¸¥àÍøÍÑ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â±¿Æ°½¬´·¤òÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥è¥¬¤Þ¤ÇÁªÂò»è¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÂÎÄ´¤äÍ½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¹½À®¤Ç¤¹¡£
24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥¸¥à¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É·ÑÂ³Î¨¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¼Â´¶ÃÍ¤Ç¤¹¡£
ÊýÆîÄ®¥¨¥ê¥¢¤ÇÆü¾ïÅª¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹µòÅÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¹¹¿·¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
24»þ´Ö¥¸¥à¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯»È¤¨¤ë¿·µòÅÀ¡ª
ANYTIME FITNESS¡Ö¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÊýÆîÄ®Å¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ÊýÆîÄ®Å¹¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î19Æü¤Ç¤¹¡£
Q. ÊýÆîÄ®Å¹¤Ï²¿»þ¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
24»þ´ÖÇ¯ÃæÌµµÙ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q. Å¹ÊÞ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÊýÆî2-4-6 ÊýÆîÂè°ì¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó2F¤Ç¤¹¡£
Q. ¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¹ñÆâÅ¹ÊÞ¿ô¤È²ñ°÷¿ô¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹ñÆâ1,200Å¹ÊÞ¤ËÅþÃ£¤·¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 24»þ´Ö¥¸¥à¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯»È¤¨¤ë¿·µòÅÀ¡ªANYTIME FITNESS¡Ö¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÊýÆîÄ®Å¹¡× appeared first on Dtimes.