竹達彩奈、ノースリワンピで素肌際立つ「春らしくて素敵」「ナチュラルな美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/02/24】声優の竹達彩奈が2月24日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピース姿を公開した。
【写真】36歳美人声優「ナチュラルな美しさ」素肌眩しいノースリワンピ姿
以前の投稿で、水色のショートコートに青系のチェックのマフラーを巻き、ふわふわのベレー帽をかぶったオフショットを公開していた竹達は「実はワンピースはノースリーブ。コートを着て帽子とマフラーを着けて完成」とコメントし、コートの下に着用していたワンピース姿を披露。白いノースリーブトップスと透け感のある薄いピンク色のロングのプリーツスカートが合わさったデザインとなっており、「あたたかい春の陽気を連れてきてくれたのはかっこいいヒーローなのかもしれないな」とつづっている。
また、コート、マフラー、ベレー帽を身につけたショットも投稿している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「おしゃれ」「春らしくて素敵」「ナチュラルな美しさ」「どっちのバージョンも似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆竹達彩奈、ノースリワンピ姿公開
◆竹達彩奈の投稿に反響
