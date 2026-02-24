アメリカ・ニューヨーク発のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」にて「Celebrate International Margarita Day！」を開催！

2月22日（日）の「マルガリータの日」を記念して、「ベストフライデーズマルガリータ」 「フライデーズブラックベリーリタ」 「フローズン マルガリータ」がワンコインで楽しめます☆

TGI フライデーズ「Celebrate International Margarita Day！」

期間：2026年2月22日（日）〜2月28日（土）

実施店舗：TGI フライデーズ 全13店舗

世界41か国で450店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」

2月22日(日)の 「International Margarita Day（マルガリータの日）”」を記念して、 「ベストフライデーズマルガリータ」 「フライデーズブラックベリーリタ」 「フローズン マルガリータ」 の3種が、期間限定でワンコイン、すべて500円（税込550円）で楽しめます☆

アメリカ発祥の “National Margarita Day”。

いまでは世界中で祝われる “International Margarita Day” として親しまれています。

この祝祭日を、フライデーズ流に “Celebrate”！

寒さが続くこの季節だからこそ、テキーラの香り、ライムの爽快感、鮮やかなカラーリングで気分を一気にブーストしてくれます。

「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」の「TGI フライデーズ」

グラスを掲げて、明るく、陽気に、モチベーション高く、マルガリータを楽しめます☆

THE BFM-THE BEST FRIDAYS MARGARITA（ベスト フライデーズ マルガリータ）

内容：プレミアムテキーラ、アガベサワーミックス、グランマルニエ

フライデーズの伝統的なマルガリータ。

テキーラ、トリプルセックにサワーを合わせたカクテルです。

FRIDAYS BLACKBERRY ‘RITA（フライデーズブラックベリーリタ）

内容：シルバーテキーラ、トリプルセック、レモン＆ライムジュース、ブラックベリー

シルバーテキーラを使用した「フライデーズブラックベリーリタ」

ブラックベリーを使用した、フルーティーな一杯です。

「TGI フライデーズ」で人気のマルガリータがワンコインで楽しめる！

TGI フライデーズ「Celebrate International Margarita Day！」は、2026年2月22日（日）から2月28日（土）まで開催中です。

