入院のためペットホテルに預けていた愛犬をお迎えに！再会を喜んでいたのに、いざ帰ろうとすると…！？その後のまさかの展開が話題を呼び、投稿は12万回再生を突破。「楽しかったんだね」「駄々こねて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：飼い主の入院でペットホテルに預けられた犬→お迎えに行き『すぐに帰りたがる』と思ったら⋯想定外の展開】

ペットホテルに愛犬をお迎えに

TikTokアカウント「shiroshibaogin」に投稿されたのは、白柴犬の男の子「銀」くんと飼い主さんのとある攻防戦です。自身の入院のためペットホテルに預けていた銀くんをお迎えに行った日のこと。

なぜか切羽詰まったような声色で『銀、帰るよ』と、問いかける飼い主さん…。それもそのはず、銀くんはペットホテルの出入り口で「帰りません！！」と断固拒否していたのだとか。

お迎え直後は喜んで熱烈歓迎してくれていたそうですが、まさかの態度急変に飼い主さんも「なぜ？？」と、気持ちがついていきません…。

階段をズルズル…拒否柴発動！

踏ん張ったままズルズルと階段を引きずられ、不満そうな表情の銀くんには思わずクスリと笑みがこぼれます。しばしの攻防戦の後、諦めたような仕草を見せたため、「えらいね～」と褒めた次の瞬間、クルリと踵を返しホテルへ逆戻り…！

ここまで戻りたがる様子には、「好きなわんこできた？」と微笑ましいコメントも届くほど。確かにそう憶測してしまうのも無理はないほど、未練たっぷりの後ろ姿だったそうです。

コントのような攻防戦♪

その後も隙をついては戻ろうとたくらむ銀くん。後ろを振り返り、また振り返り…その様子がなんとも愛おしく、再会の喜びからの拒否柴というギャップがたまりません。

きっと預けられた当初は心細かったことでしょう。しかし寂しさを乗り越えてしっかり環境に適応していたと思うと、飼い主さんも一安心なのではないでしょうか。どんな楽しいことがあったのか、銀くんに直接聞いてみたいものですね。

この投稿には「よっぽど楽しかったのね」「恋しちゃったのかな～」「駄々っ子かわいい♡」などのコメントが寄せられています。飼い主さんとしてはちょっぴり複雑…ですかね！？

銀くんの愉快な日々は、TikTokアカウント「shiroshibaogin」に投稿されていますよ。拒否柴は銀くんの十八番のようで…！？

写真・動画提供：TikTokアカウント「shiroshibaogin」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております