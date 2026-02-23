2月21日、ピアニストの清塚信也氏（43）が自身のインスタグラムに投稿した写真に、俳優の田中圭（41）の姿が映っていたことが大きな話題を集めている。

投稿された写真には清塚氏と田中の他に、俳優の小栗旬（43）の姿も。投稿には《舞台『#いのこりぐみ』圭と行ってきたよ〜^ ^》と綴られており、この日、2人は小栗主演の舞台『いのこりぐみ』（作・演出 三谷幸喜）を見に行っていたようだ。

田中はアーム部分がレザーの切り替えになった黒のジャケットに茶色のパーカーといった格好。カメラを見つめて小栗と共にこちら側にピースサインを送っていた。

昨年4月末、『週刊文春』によって女優の永野芽郁（26）との不倫疑惑が報じられた田中。久しぶりの近影にコメント欄ではファンから《わぁぁあ！！圭くんだ》《圭くんきた！！》と歓喜の声が起こったが、いっぽう写真に見られた“ある変化”にネットやSNS上では驚きの声が…。

《少しふっくらしたかな？》

《太ってない？目もパンパン》

《田中圭太ったね》

芸能関係者が語る。

「不倫疑惑騒動があって以来、田中さんは韓国、アメリカ、スペインなど、海外で開催されるポーカー大会に次々と出場して話題に。約2カ月にわたって海外での放浪生活をし、総額2000万円程度を稼いだとか。

帰国後、昨年9月に田中さんが行きつけの飲食店に訪れていたことを同店のスタッフがインスタグラムに投稿。そこには田中さんの近影（編集部注：写真は現在削除済み）がアップされていたのですが、体形が少し“ぽっちゃり”した様子で、ネット上でも“現役感がない”と話題になっていましたね」

昨年9月の写真に続いて、体形の変化が指摘された田中。その兆候は不倫騒動の報道直前にすでに表れていたようで――。

昨年3月、田中はボディソープの新商品CM発表会に参加。当時、所属事務所が開催する『トライストーン大運動会 2025』が間近に控えており、田中はそこで以下のように語っていた。

《3日後に事務所が運動会するので、運動しなきゃいけないんですよ。トレーニングをすごいやっていた。急に運動して怪我もできないので。時間もあるから、確かに夜に映画見ながら、ついお菓子を食べてしまったりとかしていて。ちょっと前に人生の体重のMAXだったんです》

前出の芸能関係者が続ける。

「田中さんはかつて『銭湯と和菓子と田中圭（仮）』という和菓子にまつわる雑誌連載を持っていたほどのお菓子好き。夜中などについつい食べ過ぎてしまうことも多いのだとか。

‘25年4月の不倫騒動前は、事務所の運動会や俳優仕事が身体を動かす理由になっていたそうです。しかし今年は運動会の開催はまだ発表されていないほか、芸能界への本格復帰も困難な状況。なかなか運動をする動機が見つからないのかもしれませんね」