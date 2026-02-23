¡ÖÂ³¤±¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¡¡FANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡¡£²¿Í¤¬ÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿Ì´¤È¤Ï¡Ä
LDH½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤Ç¿Ê¤àÆ»¡ÊOne Way Road¡Ë¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ØRising Sun ～¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road～¡Ù©ABC¥Æ¥ì¥Ó
2·î23Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØRising Sun ～¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road～¡Ù¤Ï¡¢FANTASTICSÊÔºÇ½ª²ó¡£¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëFANTASTICS¤Îº£¤Î»Ñ¤ò¡¢Æó¿Í¤Î¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¡¢È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤ÎÌ©Ãå¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ò¹Ô¤¦È¬ÌÚÍ¦À¬¤ÈÃæÅçñ¥ÂÀ¤Ï¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¥Ä¥¢ーºÇ½ªÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ï¤ËÄ©ÀïÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëFANTASTICS¡£EXILE¤È·óÇ¤¤¹¤ë¥êー¥Àー¤ÎÀ¤³¦¤¬¡ÖEXILE¤Ï¥¢¥Ã¥Ñー¤È¤«¥Õ¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡Ä¡Ä¥°¥ëー¥Ö¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¡¢FANTASTICS¤ÏºÙ¤«¤¤¥¸¥ã¥Ö¤Ç¥°¥ëー¥Ö¤ò¹ï¤à´¶¤¸¡×¤ÈÎã¤¨¤¿¤¬¡¢EXILE¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤â¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢¤è¤ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤â¥êー¥Àー¤Îº´Æ£Âç¼ù¤¬¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡¢±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡Ö¤â¤·¤âFANTASTICS¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´ë²è¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±é½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢ーÄ¾Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍÍ¡¹¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎË°¤¯¤Ê¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Àº¿À¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÃæÅç¤¬¡Ö¤³¤Î1²ó¤·¤«Íè¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡£¡ØËÜÅö¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¡¢¡Ø¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡Ù¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤«¤Î¥Ñ¥ïー¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò´ê¤Ã¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Çºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥á¥ó¥Ðー¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´ÑµÒ¤â°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
È¬ÌÚ¤Ï¡ØBUTTERFLY EFFECT¡Ù¥Ä¥¢ー¤ò¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£¤Þ¤Ç¤ÎFANTASTICS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ØOVER DRIVE¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Îµ¤»ý¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢Á´Éô¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤¢¤Î»þ¡Ø²¶¡¢¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢FANTASTICS¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬°ã¤¦¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤Ê¤¤¡£´ñÀ×Åª¤Ë±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÁ´°÷¤¬¤½¤ì¤òµâ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¼¡¤Ë¥«¥á¥é¤¬Æó¿Í¤òÂª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¡¢Ä«4»þ¡£Æó¿Í¤Ï²ÎÈÖÁÈ¤ò½ª¤¨¤ÆÇ¯¤ò±Û¤·¡¢Æ±»þ¤Ë»Å»ö»Ï¤á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÇ»¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæÅç¤¬¤¤¤¨¤Ð¡¢È¬ÌÚ¤¬¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ê7·î¤Î¡Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê3Days¡£ËèÆüÊÑ¤ï¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ËÉÔ°Â¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬¶¦¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ÈÊ¿¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¶È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È¤â――¡£
¡Ö±¿¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤½¤í¤¦»þ¤¬É¬¤ºÍè¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Á´°÷¤¬¤½¤ì¤òÉ¬¤ºÄÏ¤á¤ë¥Õ¥ëÁõÈ÷¤·¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¬ÌÚ¤Ë¡¢ÃæÅç¤¬¡ÖHIRO¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¾ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢Æó¿Í¤Ç2026Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤Îµ¤¹çÆþ¤ì¤ò¤·¤¿¡£
»Ï¤Þ¤Ã¤¿FANTASTICS¤Î¿·¤·¤¤°ìÇ¯¡£¤½¤ÎËë³«¤±¤òºÌ¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØWELCOME TO SUNSHINE¡Ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¾ï¤Ë¸÷¤òÄÉ¤¤µá¤á¿Ê¤ßÂ³¤±¤ëÈà¤é¡£¤½¤³¤Ë½¸¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
¡Ö¹ñÌ±Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ì´¡£³¹¤Î¿ÍÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤òÆó¿Í¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ËÂ³¤±¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÀÀ¤¤¤¢¤¦Æó¿Í¡£·î¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤Ë²º¤ä¤«¤Ë¸÷¤òÊü¤ÄÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ¤ê¤ò¾È¤é¤¹ÃæÅçñ¥ÂÀ¡£°ì¸«ÂÐ¾ÈÅª¤Ë»×¤¨¤ëÆó¤Ä¤Î¸÷¤Ï¡¢±¿Ì¿Åª¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢¶¯¤¤¸÷¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¯FANTASTICS¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢²Ì¤Æ¤Ê¤ÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤Æº£Æü¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
