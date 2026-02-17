¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¶ì¼ê¤ÎN¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë·àÅª¾¡Íø!! ¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬89Ê¬¡È¥Ò¥¸ÃÆ¡É¼è¤ê¾Ã¤·¢ª90+7Ê¬·è¤áÄ¾¤·VÃÆ
[2.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È 0-1 ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë]
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï22Æü¡¢Âè27Àá¤ò¹Ô¤¤¡¢MF±óÆ£¹Ò½êÂ°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾44Ê¬¡¢·àÅª¤Ê¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤È»×¤¤¤¤ä¥Ï¥ó¥É¤Ç¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤ë´íµ¡¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à7Ê¬¤ËÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î·àÅª·è¾¡ÃÆ¡£¶ì¼ê¤ÎN¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¡¢²¤½£CL·÷Áè¤¤¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï11Æü¤ÎÁ°Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï(¡û1-0)¤Ç±óÆ£¤¬º¸Â¼ó¤òÉé½ý¤·¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢14Æü¤ÎFAÇÕ4²óÀï¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ò3-0¤Ç·âÇË¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿MF¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä¤¬¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×Ãæ¤ËÉé½ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¤Ê¤«¡¢µÞî±MF¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤¬ÀèÈ¯¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ä¾¶á3»î¹ç¤Ç1Ê¬2ÇÔ¤ÈÊ¬¤¬°¤¤Áê¼ê¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¥²¡¼¥à¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¶áÇ¯¤ÎÀïÀÓ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬Í¥Àª¤Ë»î¹ç¤òÅ¸³«¡£ÃæÈ×¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤ÇMF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥µ¥ó¥¬¥ì¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢1¥È¥Ã¥×¤ÎFW¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤äMF¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬²¿ÅÙ¤â¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎMF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤âÀË¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤âDF¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼éÈ÷¿Ø¤¬¤¦¤Þ¤¯ÂÑ¤¨È´¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤òÁÀ¤¦¡£FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Ì£Êý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢0-0¤Î¤Þ¤Þ¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾¤Ï°ìÅ¾¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬Í¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¡¢ÃæÈ×¤ÎMF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤äMF¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ë¹¶¤á¹þ¤àÊ¬¸ü¤¤¹¶·â¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£¤À¤¬¡¢N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥µ¡¼¥É¤Î¼éÈ÷¤¬·ø¤¯¡¢¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÈ×¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¸åÈ¾40Ê¬¡¢¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤«¤é¥®¥Ö¥¹¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥µ¥ó¥¬¥ì¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÁÀ¤¦¤â¡¢DF¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥´¡¼¥ë¤òÇË¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸åÈ¾44Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿FW¥ê¥ª¡¦¥ó¥°¥â¥Ï¤¬¶¯°ú¤Ë¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢FW¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¤Î¥Ø¥Ã¥É¤ÏGK¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ÎDF¥ª¥é¡¦¥¢¥¤¥Ê¤Î¥¯¥ê¥¢¤¬¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ÇVAR¤¬²ðÆþ¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ò¥¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤ÏÏÆ¤òÊÄ¤á¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥µ»µ¬Â§¤Ç¤Ï¡Ö¶öÈ¯Åª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤äÏÓ¤«¤éÄ¾ÀÜÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¡×¾ì¹ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤È½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à7Ê¬¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏMF¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥·¥ç¥Ü¥¹¥é¥¤¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ëº®Àï¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬²¡¤·¹þ¤à¡£¤³¤³¤Ç¤â¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤âVAR¤¬²ðÆþ¡£¤À¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥ª¥ó¥µ¥¤¥É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢º£ÅÙ¤Ï¥´¡¼¥ë¤¬Ç§Äê¡£Ä¾Á°¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¤¬¡É·è¤áÄ¾¤·¡É¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬Ä¾¶á3»î¹ç¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ì¼ê¤ÎN¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ò·àÅª¤ËÇË¤ê¡¢²¤½£CL·÷Æâ¤òÁè¤¦4°Ì¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È5°Ì¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
