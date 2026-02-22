「悪いとは思ってる」不倫男性にありがちな本音と行動の“ズレ”
不倫男性の多くは「悪いことをしている」と理解しているもの。では、それでも関係を続けるのはなぜなのでしょうか？そこには、行動と本音のズレがあります。不倫男性にありがちな“あるある”は、意外と現実的です。
「家庭は壊す気はない」と最初に言う
関係の初期段階で、不倫相手に「離婚は考えていない」と線を引く。責任を限定したまま関係を始めるのは典型的なパターンです。これは本気にならない、相手を本気にさせないための保険でもあります。
都合のいい時間だけ深くなる
会えるときは情熱的。でも会えない時間は家庭優先。このように関係性の濃淡が極端なのもあるあるです。自分の生活圏は守りながら、刺激だけを求める構図を作ろうとします。
「いずれ終わる」とどこかで思っている
不倫関係を続けながらも、男性は「この関係が永遠に続く」とは思っていないものです。終わりがあることをわかっているからこそ、決定的な責任は取ろうとしませんし、曖昧な未来しか語りません。
不倫男性に共通するのは、現実を壊さない範囲で刺激を求める姿勢。罪悪感はあっても、生活基盤は決して崩そうとしないでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
